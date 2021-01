21 gennaio Sant’Agnese Vergine e Martire. televallassina 20 gennaio 2016 A gnese nasce a Roma da genitori cristiani, appartenenti ad illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Decise di consacrare … More

A



gnese

Agnes Beatae Virginis

In morte vivebat pudor

vultumque texerat manu

terra genuflexu petit

lapsu verecundo cadens

La pudicizia viveva anche nella morte



si coprì il volto con la mano



cadde a terra in ginocchio



e fu vereconda anche nel cadere

Con gli scritti e con le lingue di tutte le genti, specialmente nelle chiese, fu lodata la vita di Agnese; la quale vinse e l'età e il tiranno, e col martirio consacrò la gloria della castità

era dei martiri

Almo Collegio Capranica

Significato del nome Agnese : “pura,casta” (greco).

Preghiera a Sant’Agnese