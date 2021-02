La storia di Takayama Ukon, samurai del 16° secolo che Papa Francesco proclamerà beato. newstv2000 18 aprile 2016. Giappone: sarà beatificato il 7 febbraio Takayama Ukon Andiamo in Giappone per racc… More

newstv2000 18 aprile 2016. Giappone: sarà beatificato il 7 febbraio Takayama Ukon Andiamo in Giappone per raccontarvi la storia di Takayama Ukon, un samurai del 16° secolo che Papa Francesco ha deciso di proclamare beato. La sua storia nel film della regista Lia Beltrami, presentato in anteprima a Roma. Servizio di Stefania Squarcia