TI ADORO O CROCE SANTA.Ti adoro, o Croce Santa, che fosti ornata del Corpo Sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo Preziosissimo Sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, o Croce Santa, per amore di Colui che è il mio Signore. Amen.Adoro te, Croce preziosa, che con le venerabili membra del mio Signore Gesù Cristo foste adornata, e col suo preziosissimo sangue tinta. Adoro te mio Dio, posto su quella Croce per amor mio.Si potrebbero salvare dall'inferno molte anime se mattino e sera si recitasse questa preghiera indulgenziale con tre Ave Maria per coloro che muoiono il giorno stesso.“O Misericordiosissimo Gesù, che bruciate di un sì ardente amore per le anime, Vi scongiuro, per l'agonia del Vostro Santissimo Cuore e per i dolori della Vostra Madre Immacolata, di purificare con il Vostro Sangue tutti i peccatori della terra che sono in agonia e che devono morire oggi stesso, Cuore agonizzante di Cristo, abbiate pietà dei morenti”quando ricevette nelle braccia il Suo diletto Figlio.O fonte inesausta di verità, come Ti sei disseccato!O saggio dottor degli uomini, come te ne stai taciturno!O splendore di eterna luce, come Ti sei estinto!O verace amore, come mai la tua bella faccia è divenuta deforme!O altissima divinità, come Ti fai vedere a me in tanta povertà.O amore del mio cuore, quanto è grande la Tua bontà!O delizia eterna del mio cuore, quanto eccessivi e molteplici sono stati i Tuoi dolori!Signor mio Gesù Cristo, che hai comune col Padre e con lo Spinto Santo una sola e medesima natura,abbi pietà di ogni creatura e principalmente delle anime del Purgatorio! Così sia.Cinqueunaed unsecondo la intenzione del Sommo Pontefice ed unLe Anime vanno aiutate nelle espiazione delle loro pene affinché si presentino Pure al cospetto di Dio. Per suffragare le Anime del Purgatorio ci si può adoperare in vari modi:. Per ogni S. Messa celebrata molte Anime escono dal Purgatorio. Esse non provano nessun tormento durante la messa offerta per loro (S. Girolamo).. La S. Comunione, dopo il sacrificio dell'altare, è l'atto più sublime della religione, meritorio per i vivi e per i defunti (S. Agostino). Conviene soccorrere i morti non con le lacrime ma con elemosine (S. Giovanni Crisostomo), al Cimitero, presso le tombe dei nostri defunti e recitando preghiere in loro suffragio.