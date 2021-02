Santillana del Mar | Colegiata de Santa juliana. Cantabrianatural. 3 de mayo 2015. Poca gente sabe que el origen de Santillana del Mar permanece vinculado a una mártir cristiana de la actual Turquía … More

Santillana del Mar | Colegiata de Santa juliana.



Cantabrianatural. 3 de mayo 2015. Poca gente sabe que el origen de Santillana del Mar permanece vinculado a una mártir cristiana de la actual Turquía con el nombre de Santa Juliana.

Acompáñanos y juntos descubriremos el secreto de una de las poblaciones más bonitas de España.



Pasear por Santillana del Mar en primavera lejos de festivos y fines de semana es un placer. En estos días luminosos me siento muy afortunado de poder andar tranquilamente por estas calles empedradas cargadas de historia ¡Lo único que escucho son los cantos de jilgueros y mirlos entusiasmados con la llegada del buen tiempo!



Santillana del Mar es conocida como una de las poblaciones más bellas de España y la verdad es que no me sorprende pues son pocas las que mantienen perfectamente su pasado medieval. La concentración de casonas palacios sumado a la colegiata románica convierten a este conjunto arquitectónico en único e insuperable.



La historia de esta villa está vinculada con el martirio de una cristiana en tierras de lo que hoy es Turquía. Sus restos fueron custodiados por monjes y tras un largo periplo desembarcados en la costa de Cantabria para siempre.



Santa Juliana fue durante años venerada en una pequeña ermita enclavada en este paisaje verde cercano al bravo Mar Cantábrico. Tras varios siglos y debido en parte a la importancia del Camino de Santiago se construyó una colegiata románica donde todavía se guardan los restos de la santa.



En el retablo de la iglesia, casi oculto por la tenue luz, se encuentra una bella imagen en plata con un pequeño relicario con restos de Santa Juliana.



