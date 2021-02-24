TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: FEBRUARY 24: MIKE FROM RESTORING THE FAITH, “LENT, FASTING, PSEUDO TRAD INC & THE END OF THE DEMOCRATIC EXPERIMENT”
MIKE FROM RESTORING THE FAITH JOINS THE SHOW AGAIN TO DISCUSS:
FOLLOW UP ON MY INTERVIEW ON HIS CHANNEL
CATHOLIC PROPHECY, FATIMA, GUADALUPE
REMOVAL OF CARDINAL SARAH
PSEUDO TRAD INC, AMERICANISM, ZIONISM
LENTEN CONSIDERATIONS, FASTING AND THE MODERN WORLD
E. MICHAEL JONES & HIS FATIMA FUNDAMENTALISTS THEORY?
COUNTRIES IMPORTANT IN CATHOLIC PROPHECY
CHRISTIANITY VS COMMUNISM
LUCIFERIAN DEMOCRATIC EXPERIMENT IS IMPLODING
AND MUCH MORE! (55 MINS LONG)
*ALSO ON THE SHOW TODAY: JOHN KITSON (LEADING ANTI 5G ACTIVIST), HANNE HERLAND (HERLAND REPORT), JOEL SKOUSEN (PIONEER OF PREPPING/GEOPOLITICAL ANALYST) & MOTHER IRENE & PERSECUTED CARMELITES FROM IRELAND
tradcatknight.org/…-of-the-democratic-experiment/
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