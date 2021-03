Ste Mathilde , reine d'Allemagne († 968) & Bse Ève de Mont-Cornillon, recluse († v. 1265) - le 14 mars. Épouse d'Henri Ier, roi de Germanie, sainte Mathilde forma avec lui un couple très uni, priant … More

Bienheureuse Eve de Liège Compagne de sainte Julienne de Cornillon (

1266)

ou Evelyne.

À Liège en Belgique, vers 1265, la bienheureuse Ève de Mont-Cornillon, recluse près du couvent de Saint-Martin. Avec sainte Julienne prieure de ce couvent, elle mit tout en œuvre pour que le pape Urbain IV institue la solennité du Corps du Christ.

Martyrologe romain

Ste Mathilde , reine d'Allemagne († 968) & Bse Ève de Mont-Cornillon, recluse († v. 1265) - le 14 mars.Épouse d'Henri Ier, roi de Germanie, sainte Mathilde forma avec lui un couple très uni, priant ensemble. Ils eurent cinq enfants.Devenue veuve en 936, elle chercha à réconcilier les deux ainés de ses enfants qui se disputaient la couronne de leur père. Ne pouvant être écoutée, elle se retira dans un monastère de Westphalie, jusqu'à ce que ses fils, honteux de leurs actes, la rappellent.L'aîné Othon alla se faire sacrer Empereur d'Allemagne à Rome, et Mathilde profita de sa régence pour fonder nombre d'églises, de monastères et d'hôpitaux.Recluse cistercienne vivant à Saint Martin de Liège, elle continua l'œuvre de Sainte Julienne de Cornillon et propagea la fête du Saint Sacrement (Fête-Dieu).Elle mourut vers 1266.Leon XIII a confirmé son culte.