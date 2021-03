FAMILLE DE SAVOIE 1000 D'HISTOIRE. savoisien911 24.4.2011. Bx Amédée, 3e duc de Savoie († 1472) - le 30 mars (1435-1472) Amédée IX de Savoie , fils de Louis I et d’Anne de Lusignan, fille du roi … More

FAMILLE DE SAVOIE 1000 D'HISTOIRE.



savoisien911 24.4.2011. Bx Amédée, 3e duc de Savoie († 1472) - le 30 mars (1435-1472) Amédée IX de Savoie , fils de Louis I et d’Anne de Lusignan, fille du roi de Chypre, naît à Thonon-les-Bains le 14 février 1435.



Il épouse, en 1452, Yolande de France (1434-1478), fille du roi Charles VII et de Marie d’Anjou, dont il a :



1°/ Louis, 1453, mort né



2°/ Anne, (1455-1480) épouse de Frédéric d’Aragon, roi de Naples



3°/ Charles, (1456-1471), seigneur de Piémont



4°/ Maria (morte en 1511), elle épouse en 1476 de Philippe de Hochberg, comte de Neûchatel



5°/ Louise ou Loyse (1461-1503) épouse d’Hugues de Chalons, de Bourgogne-Ivré, prince d’Orange, une fois veuve elle entre chez les Clarisses, elle est béatifiée en 1839.



6°/ Philibert I, (1465-1482), 4e duc, époux de Bianca-Maria Sforza



7°/ Bernard (1467)



8°/ Charles I, (1468-1490), 5e duc, époux de Blanche de Montferrat



9°/ Jacques -Louis, (1470-1485), comte de Genevois, marquis de Gex



10°/ Claude, mort à deux mois en 1472



Chétif et épileptique, le faible et indécis Amédée IX n’était guère disposé à régner, d’autant que sa piété lui eût fait préférer entrer au monastère. Il laissa l’initiative à sa femme, aussi vive que gracieuse et énergique qui assura une régence effective dès 1466. Ensemble, ils évitèrent les guerres et essayèrent de toujours faire preuve d'une grande justice avec leurs sujets.



Il meurt le 30 mars 1472 à Verceil (Piémont) où il est inhumé (avec sa femme).



Amédée IX de Savoie a été déclaré bienheureux, en 1677, par le Pape Innocent XI (Benedetto Odelscalchi).



