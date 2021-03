SAN ESTEBAN DE MAR SABA. MargaritaFoundation Esteban de Mar Saba era el sobrino de San Juan Damasceno, quien introdujo a la vida monástica del niño a partir de los 10 años. Cuando cumplió 24 años,… More

SAN ESTEBAN DE MAR SABA.MargaritaFoundation Esteban de Mar Saba era el sobrino de San Juan Damasceno, quien introdujo a la vida monástica del niño a partir de los 10 años. Cuando cumplió 24 años, Esteban sirvió a la comunidad de diversas maneras, incluido maestro de invitados. Después de un tiempo le pidió permiso para vivir la vida de un ermitaño. La respuesta del abad fue sí y no: Esteban podía seguir su estilo de vida preferido durante la semana, pero los fines de semana tenía que ofrecer sus habilidades como consejero. Esteban colocó una nota en la puerta de su celda: "Perdónenme, padres, en el nombre del Señor, pero por favor no me molesten, excepto los sábados y domingos". A pesar de su llamado a la oración y la calma, Esteban mostró habilidades extrañas con las personas y fue un guía espiritual valioso. Su biógrafo y discípulo escribió sobre Esteban: “Cualquiera que sea la ayuda, espiritual o material, que se le pidió que diera, dio. Recibió y honró a todos con la misma amabilidad. No poseía nada y no le faltaba nada. En la pobreza total poseía todas las cosas ". Esteban murió en 794. ------ FUENTE: www.franciscanmedia.org/saint-stephen-of-mar-saba/ (TRADUCIDO POR GOOGLE TRANSLATOR)