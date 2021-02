Firenze: La leggenda della vera croce. itineratv 29 febbraio 2012. Le telecamere di Itinera vi portano a Firenze, a scoprire da vicino il progetto di restauro dello splendido ciclo di affreschi … More

Firenze: La leggenda della vera croce.itineratv 29 febbraio 2012. Le telecamere di Itinera vi portano a Firenze, a scoprire da vicino il progetto di restauro dello splendido ciclo di affreschi trecenteschi di Agnolo Gaddi, raffiguranti La Leggenda della Vera Croce, che decora la Cappella Maggiore della Basilica di Santa Croce. Per Itinera, in onda tutti martedì su Tv2000, un servizio di Beatrice Vergari.Secondo la tradizione cristiana, la Vera Croce venne ritrovata a Gerusalemme nel IV secolo , e conservata in parte lì, in parte a Costantinopoli Roma . La reliquia di Gerusalemme vi rimase fino al 1187 , quando se ne persero le tracce dopo la conquista della Città Santa da parte di Saladino . In diversi luoghi esistono frammenti che si vorrebbe provengano da essa [1] Molti storici dubitano che la croce ritrovata da Elena, madre di Costantino I, possa veramente essere la croce di Cristo. I dubbi maggiori derivano dal fatto che la croce sia stata trovata alcuni secoli dopo la morte di Cristo e che il ritrovamento sia attestato solo da fonti tardive, dopo l'anno 340 circa.Vi sono infatti numerose indicazioni secondo le quali il racconto del ritrovamento potrebbe essere successivo al 337 , anno in cui Eusebio di Cesarea scrive la, in cui racconta che Costantino I trovò la tomba di Gesù, senza fare alcuna menzione della croce. [2] In particolare Eusebio ricorda che gli scavi per la scoperta della tomba furono portati avanti da Macario di Gerusalemme per volere di Costantino, il quale aveva avuto un sogno premonitore (luglio 325); [3] la chiesa fu dedicata nel settembre 335, ma ancora non vi è traccia della croce. [4] Nel 340-345 un pellegrino di Bordeaux , visitando Gerusalemme, afferma l'esistenza del complesso costruito da Costantino (una grande basilica, il, un atrio chiuso da un triportico costruito attorno alla tradizionale roccia del Calvario, e una chiesa rotonda,, che conteneva il sepolcro), ma non cita la croce. [5] Ledi Cirillo, però, riferiscono della croce; essendo state scritte tra il 348 e il 350, permettono di datare la tradizione del ritrovamento verso gli anni 340