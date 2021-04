22 Aprile - San Leonida - San Caio. Televallassina S. Leonida (padre di Origene), martire († 204) S. Leonida Martirologio Romano : Ad Alessandria d’Egitto, ricordo di S. Leonida, martire , che, sott… More

S. Leonida Martirologio Romano : Ad Alessandria d’Egitto, ricordo di S. Leonida, martire , che, sotto Settimio Severo, fu decapitato in nome di Cristo, lasciando il figlio Origene ancora fanciullo.

S. Caio, Papa (28°) dal 283 al 296 e martire

S. Caio fu Papa dal 283 alla sua morte avvenuta nel 296. Era figlio di Gaio, o, secondo Santa Susanna di Concordio, un parente dell'Imperatore Diocleziano, e divenne Papa il 17 dicembre 283. La sua tomba, con l'epitaffio originale, venne scoperta nelle catacombe di Callisto, e al suo interno si rinvenne l'anello con il quale sigillava le sue lettere. Viene celebrato il 22 aprile, assieme a Papa Sotero. San Caio viene ritratto nell'arte mentre indossa la tiara papale, in compagnia di San Nereo. Viene venerato in Dalmazia e a Venezia.