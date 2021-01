Sainte Roseline - Fête le 17 Janvier. LauryRandos Ste Roseline MONIALE CHARTREUSE († 1329) Fête le 17 Janvier Sainte Roseline Moniale chartreuse Roseline , fille aînée d'Arnaud de Villeneuve et … More

Sainte Roseline

Moniale chartreuse



Roseline , fille aînée d'Arnaud de Villeneuve et Sybille de Sabran, naît au Château des Arcs le 27 janvier 1263.

Très vite l'enfant fait preuve d'une grande bonté : elle distribue sans compter des réserves du Château aux pauvres du castrum malgré l'interdiction de son père.



Un jour il la surprend le tablier rempli de pain, quand Roseline, confuse, montre ce qu'elle cache, une brassée de roses s'échappe du tablier. C'est le « Miracle des Roses ».



Au contact de sa tante Jeanne, Prieure du monastère de la Celle-Roubaud, Roseline souhaite devenir chartreuse. Son père, qui lui destine un beau mariage, cède aux vœux de sa fille. Elle devint novice en 1278. En 1285, elle retourne à la Chartreuse de La Celle-Roubaud-aux-Arcs, pour la plus grande joie de sa famille et des Arcois.



En 1300, à l'âge de 37 ans, elle succède à sa tante comme Prieure. Plusieurs miracles dont « le repas des anges » se sont produits depuis son noviciat.

Elle expire le 17 janvier 1329 à l'âge de 66 ans.



Exhumé cinq ans après sa mort, son corps est retrouvé intact et ses yeux ouverts avaient conservé tout leur éclat. Afin que les fidèles puissent l'honorer, son corps fut placé dans une châsse et les yeux sertis dans un reliquaire.



En 1660, Louis XIV souhaita vérifier la réalité de ce prodige. Croyant à une supercherie, il ordonna à son médecin Vallot de percer un des deux yeux avec son stylet ; la prunelle se troubla instantanément et un liquide s'en échappa : les yeux étaient bien naturels.