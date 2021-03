Bse Françoise Tréhet VIERGE ET MARTYRE († 1794) - le 13 mars. Martyrologe Romain : À Ernée dans le Maine, en 1794, la bienheureuse Françoise Tréhet , vierge, Sœur de la Charité. Elle se dévoua avec… More

Bse Françoise Tréhet VIERGE ET MARTYRE († 1794) - le 13 mars.



Martyrologe Romain : À Ernée dans le Maine, en 1794, la bienheureuse Françoise Tréhet , vierge, Sœur de la Charité. Elle se dévoua avec tout son zèle à enseigner les enfants et à soigner les malades et, au temps de la Révolution française, parce qu’elle avait refusé le serment à la Constitution civile du clergé et qu’elle avait donné asile à des prêtres, elle fut condamnée à mort et aussitôt guillotinée .