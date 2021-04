S. Maria Elisabeth Hesselblad - 24 aprile. Telepace S. Maria Elisabeth Hesselblad, vergine e fond. (1870-1957) “ Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida ” Commemorazione: M artyrologium R… More

Madre Maria Elisabeth Hesselblad è stata beatificata, a Roma, il 9 Aprile del 2000, da S. Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005).

Il 5 giugno 2016, sempre a Roma, S.S. Papa Francesco

(Jorge Mario Bergoglio, 2013-) l’ha proclamata Santa.

Contemplazione, Adorazione e Riparazione

Riparazione

la Contemplazione e l'Adorazione

Riparazione

Che possiate essere considerate come un ponte fra i Paesi Scandinavi e Roma, mentre il vostro Ordine è un pegno dell'Assistenza divina alla Chiesa

Maria Elisabetta Hesselblad

S. Maria Elisabeth Hesselblad - 24 aprile.TelepaceCommemorazione:artyrologiumomanum: il 24 aprile (giorno della nascita al cielo ‘).L’Ordine delle ‘’: il 4 giugno giorno della nascita terrena.nasce a Fåglavik (Västergöt land), in Svezia, il 4 giugno 1870, quinta di tredici figli di August Robert Hesselblad e Catharina Pettesdotter Dag.Al battesimo, nella chiesa luterana della parrocchia di Hundene, il 12 luglio 1870, ricevette il nome di Elisabeth.Passò la sua infanzia in diversi luoghi, seguendo la sua famiglia in cerca di lavoro per motivi economici. Crescendo in un ambiente religioso di controversie fra le chiese libere (la religione più diffusa in Svezia) e le altre comunità religiose, senza capire perché Dio dovesse essere venerato diversamente, soffriva nell'intimo per questa divisione della Chiesa.Terminata la scuola elementare, nel 1886 andò a lavorare a Kârlosborg e nel 1888, a 18 anni, emigrò negli Stati Uniti d'America in cerca di lavoro per venire incontro alle necessità della numerosa famiglia. Qui visse lunghi anni (1888-1904) solerte infermiera nel grande ospedale Roosevelt di New York, dove a contatto con la sofferenza e la malattia affinò la sua sensibilità umana e spirituale, conformandola a quella della sua compatriota S. Brigida, sempre in ricerca dell'“”, come scrive nelle «Convertitasi dal luteranesimo al cattolicesimo negli Stati Uniti, inferma e con poca speranza di guarire, venne a Roma nella Casa della sua grande connazionale S. Brigida, ove poté soggiornare grazie a uno speciale permesso del Papa S. Pio X (Giuseppe Sarto). È del suo Segretario di Stato, il Cardinal Merry del Val, la frase che delinea la personalità, di Madre Elisabeth “”.Tolleranza, arditezza nelle intuizioni, cuore caldo di affetti e delicato senso di umorismo costituivano il fascino che emanava dai suoi belli occhi oscuri.Fu detta “”; e dopo sei secoli, l'attività di S. Brigida rifiorì in Roma e altrove proprio per il coraggio, la fortezza e la tenacità di propositi di Madre Elisabetta.All'inizio non era stata sua intenzione di fondare un nuovo Ordine; volle solo ravvivare quello antico, nella stessa Casa dove S. Brigida era vissuta e morta.Ella accarezzava il sogno di portare le Suorenuovamente in Svezia e di impiantare l'Ordine in qualsiasi altro Paese dove Dio l'avesse voluto, per diffondere il vero spirito dell'unità cristiana e del servizio agli altri così come l'antico, l'aveva fatto.Le Comunità fondate da Madre Elisabeth, con un governo unico senza clausura papale e l'affermazione che sono una parte integrante dell'antico, comunemente chiamato Brigidino, sono state motivo di critiche e a volte di controversie.Ma dopo trent'anni di incessanti fatiche e di perseveranza tra difficoltà di ogni genere il suo Ordine fu approvato canonicamente ed il 7 Luglio 1940 fu riconosciuto di Diritto pontificio.Oggi,, fondato da Madre Maria Elisabeth Hesselblad, conta diecine di Case sparse in tre Continenti, ove lelavorano fedeli all'impronta data loro dalla Santa.Secondo il proprio Carisma, infatti, l'Ordine si propone innanzitutto di rivivere l'ispirazione religiosa di S. Brigida con preferenza alla Sacra Liturgia e di continuare sotto forma rinnovata e adattata alle condizioni e alle esigenze dell'apostolato nel mondo contemporaneo.Come la preoccupazione spirituale e l'attività ecclesiale di S. Brigida, per le deplorevoli condizioni del suo tempo, erano dirette all'unità del popolo cristiano sotto l'autorità dell'unico e legittimo Vicario di Cristo in terra, il Papa, così l'Ordine Brigidino, rinnovato da Madre Elisabeth, ritiene come oggetto principale delle sue intenzioni spirituali e delle sue attività apostoliche il ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani sotto la guida del Romano Pontefice.Ma la preoccupazione dell'Ordine si estende anche all'attività missionaria con la presenza ed il lavoro apostolico dei suoi membri nelle regioni non ancora cristiane. Fra le opere proprie dell'Ordine occupa il primo posto l'ospitalità, soprattutto a scopo ecumenico, sia verso singole persone, sia verso gruppi interessati.Le Suoreconservano e praticano le devozioni che furono particolarmente care a S. Brigida: Contemplazione e Venerazione per l'Umanità del Verbo di Dio; attaccamento filiale alla Madonna; meditazione su Gesù Crocefisso e la Vergine Addolorata.Queste devozioni, unite all'Adorazione del SS. Sacramento costituiscono il distintivo della loro pietà.Il 24 aprile 1957, dopo una lunga vita segnata dalla sofferenza e dalla malattia, Madre Elisabeth muore nella casa di S. Brigida a Roma, lasciando grande fama di santità tra le sue Figlie Spirituali, nel clero e tra la gente povera e semplice, che la venerò Madre dei poveri e Maestra dello spirito. I suoi resti mortali riposano nel piccolo chiostro della Casa di S. Brigida, Piazza Farnese, 96, Roma.Il Carisma di Madre Elisabeth si può pertanto sintetizzare in queste tre parole:».Infatti, ad esempio di S. Brigida, la Beata Madre Elisabetta sentì profondamente, praticò e volle che le sue figlie spirituali si dedicassero alla pratica della “”, per tutte le offese arrecate a Dio, da parte di cristiani e non cristiani; e mentre “” contengono la “”, queste ne sono una espressione.Il Beato Paolo VI (Giovanni Battista Montini, 1963-1978), che aveva conosciuto Madre Elisabetta e le attività dell'Ordine, a più riprese manifestò il suo alto compiacimento per l'Apostolato delle Brigidine, alle quali rivolse un augurio ricco di speranze e di affetto: “”.Questi voti di contenuto ecumenico guidano l'Ordine nel suo cammino Apostolico.Per approfondimenti:Fonte principale: brigidine.org (“RIV./gpm”).