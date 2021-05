L’église de San Marcello al Corso: Le Crucifix miraculeux. Dans l’église de San Marcello al Corso se trouve un ancien crucifix en bois du XVe siècle, considéré par les spécialistes comme le plus … More

Les nombreuses traditions de miracles attribuées au Crucifix ont commencé le 23 mai 1519 lorsqu’un incendie, en pleine la nuit, a complètement détruit l’église dédiée au Pape Marcel. Au lever du jour, l’ensemble du bâtiment était réduit en cendres mais au milieu des ruines le crucifix du maître-autel, au pied duquel brûle encore une petite lampe à huile était resté intact.

L’église de San Marcello al Corso: Le Crucifix miraculeux.Dans l’église de San Marcello al Corso se trouve un ancien crucifix en bois du XVe siècle, considéré par les spécialistes comme le plus réaliste de Rome. Il a survécu à un incendie et est vénéré pour avoir sauvé la ville de la peste. Ce crucifix, que Saint Jean Paul II avait embrassé, a marqué le point d’orgue de la journée du pardon lors du Grand Jubilé de l’an 2000.Cette image touche beaucoup les fidèles, poussant certains d’entre eux à se rassembler tous les vendredis soir pour prier. Le 8 octobre 1519, le Pape Léon X ordonnait la reconstruction de l’église.Trois ans après l’incendie, Rome fut frappée par la «Grande Peste». Les fidèles portèrent alors le crucifix en procession, parvenant à surmonter les interdictions des autorités, naturellement préoccupées par la propagation de la maladie. Le crucifix fut emporté et transporté dans les rues de Rome jusqu’à la Basilique Saint-Pierre. La procession dura 16 jours, du 4 au 20 août 1522. Au fur et à mesure de la procession, la peste donnait des signes de régression, et chaque quartier essayait de conserver le crucifix le plus longtemps possible. A la fin, lorsqu’il fut ramené à l’église, la peste avait complètement cessé. A partir du XVIIe siècle, la procession entre l’église de San Marcello et la basilique Saint-Pierre devient une tradition au cours de l’année sainte. Les noms des différents Papes et les années jubilaires sont gravés au dos de la croix.