1 Febbraio - Beato Andrea Carlo Ferrari.

Televallassina. Beato Andrea Carlo Ferrari Cardinale, Arcivescovo di Milano



Il M artirologio R omano lo celebra il 2 febbraio; la Chiesa Ambrosiana il 1° febbraio.



Andrea Ferrari , figlio di Giuseppe e Maddalena Longarini, nasce a Lalatta di Palanzano, in provincia di Parma, il 13 Agosto 1850.



Nel 1861 viene accolto nel Seminario di Parma, dove studia teologia e filosofia.



Nel 1873 viene ordinato Sacerdote. Nei primi anni da parroco, prima a Mariano poi a Fornovo Taro, si dedica soprattutto all’educazione dei giovani.



Nel 1875 il Vescovo lo richiama a Parma come Vicerettore del Seminario dove lui stesso ha studiato.



Due anni dopo, a soli 26 anni, succede al Rettore e per 15 anni vive con i suoi seminaristi e insegna fisica e matematica.



Su richiesta del Vescovo si laurea in Teologia e diviene l’anima degli studi teologici diocesani.



Nel 1890, a soli 40 anni, il Pp Leone XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, 1878-1903) lo nomina Vescovo di Guastalla e un anno dopo Vescovo di Como. In un clima difficile, dove ateismo e anticlericalismo dilagano, il Vescovo Ferrari si distingue per il suo zelo, che lo porta a visitare tutta la vastissima Diocesi di Como e, in primis, i poveri e gli ammalati.



Nel 1894 il Papa lo nomina Arcivescovo di Milano. È in questa occasione che assume, accanto al suo nome di Battesimo, anche quello di Carlo, in onore di S. Carlo Borromeo.



Facendo sua l’esortazione di Papa Leone di “ uscire dalle sacrestie ”, il Cardinale intensifica il proprio impegno nel sociale. Per arginare la propaganda marxista e aiutare la popolazione, l’arcivescovo decide di attuare degli interventi sociali: vengono fondate le Casse di risparmio e le Cooperative di consumo .



Nel 1898 a Mila lo sciopero generale sfocia in una rivolta popolare e in una repressione armata. In quei giorni il Cardinale si trova ad Asso, presso Erba, e il mancato rientro a Milano viene strumentalizzato: viene accusato di aver abbandonato la sua gente nel momento del bisogno.



Partecipò ai conclavi del 1903 e del 1914, che elessero papi rispettivamente il cardinale Giuseppe Sarto (S. Pio X) e il cardinale Giacomo della Chiesa (Benedetto XV).



Nel 1907, il cardinale, insieme al clero e al seminario di Milano, viene accusato di modernismo. Accusa che viene recepita anche da S. Pio X, il quale solo dopo 5 anni riconoscerà l’infondatezza delle accuse rivolte al Cardinale e deciderà di riceverlo.



Contrario all’utilizzo delle armi e deciso fautore di una via diplomatica alla soluzione delle controversie internazionali, allo scoppio della prima guerra mondiale, il Cardinale si dedica alle attività di carità verso i più bisognosi e finalmente, anche nell'opinione pubblica più anticlericale, si dissipa il pregiudizio che faceva apparire “il Ferrari” come antipatriota.



Nel 1912 promosse la fondazione di un nuovo quotidiano che sostituisse " L'Unione ". Il nuovo organo d'informazione si chiamò " L'Italia ".



Dopo la guerra, l’opera sociale del Cardinale prosegue senza sosta: nascono le mense operaie, le mense quotidiane per i poveri .



Nel 1921 sorge la Casa del Popolo , poi chiamata Opera Cardinal Ferrari . Nello stesso anno, viene inaugurata anche l’Università Cattolica, progetto alla cui realizzazione il Cardinale aveva fortemente lavorato negli anni precedenti.



Il Cardinale si ammala di cancro alla gola e al suo capezzale inizia un pellegrinaggio incessante, di persone di ogni condizione sociale, credenti e non credenti, che gli fa visita.



Muore il 2 febbraio 1921. Nonostante la pioggia, i funerali del pastore defunto riuscirono un trionfo per l'incredibile concorso di vescovi, di sacerdoti e di fedeli. Il governo italiano lo commemorò alla camera e permise che fosse sepolto in duomo. Don Angelo Roncalli, che ebbe frequenti contatti con lui, lo considerò sempre " un autentico santo ", e quando diventò papa non si stancava di ripetere: " Se Pio X aveva una statura di santità di un metro, il Card. Ferrari l'aveva di quattro ".



Il Beato Paolo VI (Giovanni Battista Montini, 1963-1978) ne riconobbe l'eroicità delle virtù il 1° febbraio 1975 e S. Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005) lo canonizzò il 10 maggio 1987.



Le sue spoglie mortali, ancora ben conservate, sono venerate nel duomo di Milano sotto l'altare dedicato al S. Cuore di Gesù.



Significato del nome Andrea : "virile, gagliardo" (greco).



Fonte principale: chiesadimilano.it (“RIV./gpm”).