Chaque jour, à la fin de la prière à Saint Joseph, prier : un Notre Père, un Je vous Salue Marie, puis dire l’invocation : Saint Joseph, priez pour nous !



Il est bon de se confesser durant la neuvaine et de vivre l’Eucharistie.

+ Prière

Saint Joseph, père nourricier si fidèle de l'Enfant Divin, époux virginal de la mère de Dieu, protecteur puissant de la sainte Eglise, nous venons vers vous pour nous recommander à votre protection spéciale.



Vous n'avez rien cherché en ce monde sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. Tout donné au Sauveur, c'était votre joie de prier, de travailler, de vous sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui. Vous étiez inconnu en ce monde et cependant connu de Jésus, ses regards reposaient avec complaisance sur votre vie simple et cachée en lui.



Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d'hommes, nous venons vers vous avec une grande confiance. Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous manque, vous connaissez nos soucis, nos difficultés, nos peines. Nous recommandons à votre sollicitude paternelle cette situation difficile (exprimez votre demande à saint Joseph).



Merci, saint Joseph, d'intercéder auprès du Père afin de trouver une solution à notre demande. Nous la mettons entre vos mains qui ont sauvé Jésus-Enfant.



Avant tout, implorez pour nous la grâce de ne jamais nous séparer de Jésus par le péché, de le connaître et de l'aimer toujours plus, d’aimer toujours Marie, votre épouse, de vivre toujours en présence de Notre Seigneur, de tout faire pour sa gloire et le bien des âmes, et d'arriver un jour à la vision bienheureuse de Dieu pour le louer éternellement avec vous.



Amen