Beato Roberto de Arbrissel, fundó la orden de Fontevrand - 25 de febrero.



diócesistv Beato Roberto de Arbrissel, presbítero y fundador

En el priorato de Orsan, en la región de Bourges, en Aquitania, tránsito del beato Roberto de Arbrissel, presbítero, que predicando públicamente la conversión de las costumbres, reunió mujeres y hombres en el monasterio doble de Fontevrault, bajo el gobierno de una abadesa.



Roberto de Arbrissel es comunmente llamado beato, sin embargo el título es apenas una cortesía, si tenemos en cuenta que los intentos de beatificación en el siglo XVII y luego en el XIX quedaron en nada. Era doctor en la univerdad de París, y actuó como vicario del obispo de Rennes, pero su vigor reformista fue mal recibido, y en 1093 tuvo que retirarse a su Bretaña natal. Luego de una breve asociación con san Bernardo de Tirón , el beato Vyal de Savigny y otros ascetas, en 1099 realizó una fundación en el límite entre Poitou y Anjou, que se desarrolló hasta ser la famosa congregación de Fontevrault.



Una característica de esta congregación es que religiosos y religiosas vivían en establecimientos adyacentes, bajo la autoridad de una abadesa. Estos monasterios dobles no eran una completa novedad, y aun surgirán más de este mismo tipo; pero el tipo de vida fue ocasión de dificultades que agravaron las críticas negativas que caían sobre Roberto de Arbrissel. Era un hombre de mucha capacidad y entusiasmo, pero de una evidente falta de discreción, aunque las extremas excentricidades que se le atribuyen (sobre todo en relación a la penitencia) fueron probablemente sólo habladurías. Su palabra cautivaba a sus oyentes, y era seguido por verdaderas ultitudes, por lo cual el monasterio contaba con sección para viudas, para peitentes, lisiados, etc.



Su predicación consiguió notables conversiones; la más conocida fue la de Bertrada, hija de Simón de Montfort, que había dejado a su marido, Fulk de Anjou, por Felipe I, rey de Francia. Con el tiempo Bertrada llegó a ser monja de Fontevrault, que siguió siendo uno de los monasterios más famosos de Francia hasta la Revolución. Roberto de Arbrissel murió en el convento de Orsan, probablemente en 1117, y recibió culto inmediatamente.



Las principales fuentes para el estudio del santo se hallan en Acta Sanctorum, febrero III. Pero las cartas que allí reproducen del obispo Marbod de Rennes y del abad Godofredo de Verdún, donde criticaban severamente al beato, son hoy reconocidas como falsificaciones. Ver Poncelet en Analecta Bollandiana, vol XXIII (1904), pág 375-377 y G. Niderst, Robert d'Arbrissel et les origines de ... Fontevrault (1952 ).



El presente artículo, excepto un par de pinceladas tomadas de Guerin (Les Petits Bollandistes, III, pág 4ss.) es traducción para ETF del correspondiente de Thurston en «Butler's Lives of the Saints», artículo que no aparece en al versión castellana de la misma obra.



fuente: «Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI