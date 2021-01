Anbetung der Könige

Adorazione dei Magi

22.11.2016 - 05.02.2017 in Mailand, Italien.

Albrecht Dürer: Anbetung der Könige.globochannel.com.(italienisch) ist ein Gemälde auf Nadelholz von Albrecht Dürer . Unten links im Bild auf der Oberfläche eines behauenen Steins sind das Monogramm des Künstlers und die Jahreszahl 1504 zu sehen. Das Bild befindet sich heute in den Uffizien in Florenz Aber, von..Das Bild wurde von Friedrich dem Weisen für die Schlosskirche in Wittenberg in Auftrag gegeben, und 1504 fertiggestellt. Das Datum ist auf einem Stein unterhalb des Stalls zusammen mit dem Monogramm Dürers festgehalten. Das Bild gilt als eins seiner bedeutendsten Werke, die zwischen seiner ersten und seiner zweiten Italienreise entstanden sind. [1] Seit 1603 befand sich das Bild als Geschenk des Königs von Sachsen, Christian II. , in der kaiserlichen Kunstsammlung in Wien, wohl überwiegend in Schloss Schönbrunn . 1793 kam es auf Vorschlag des damaligen Direktors der Uffizien, Luigi Lanzi , nach Florenz. Lanzi, der seine Sammlung um ein wichtiges Werk Albrecht Dürers ergänzen wollte, bot zum Tausch das Bild „Darbringung im Tempel“ von Fra Bartolomeo an. [2] . Heute befindet sich das Bild im Kunsthistorischen Museum in Wien.