Ste Gudule († 712) - Fête : le 8 Janvier, Patronne de Bruxelles. Fille du comte Witteric, elle voulut rester célibataire pour vouer sa vie aux misérables. Jamais l'église de Ham en Belgique ne … More

Ste Gudule († 712) - Fête : le 8 Janvier, Patronne de Bruxelles.



Fille du comte Witteric, elle voulut rester célibataire pour vouer sa vie aux misérables. Jamais l'église de Ham en Belgique ne connut autant de besaces de pauvres et de béquilles d'infirmes qu'à sa messe d'enterrement. Ses reliques furent portées à Bruxelles et la ville la prit dès lors comme patronne.

À Morzelle en Brabant, vers 712, sainte Gudule, vierge, qui se consacra en sa maison à la charité et à la prière.



Martyrologe romain