ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG, Don Reto Nay - am 1.1.2021

Reto Nay wurde am 1. Januar 1962 in Ilanz (rätoromanisch Glion) im Kanton Graubünden geboren, heimatberechtigt ist er in der Graubündner politischen Gemeinde Trun. Nach der Matura am Gymnasium des Benediktinerklosters Disentis (rätoromanisch Mustér) trat er 1982 in das diözesane Priesterseminar in Chur ein und absolvierte seine Auslandssemester am Studienjahr der Abtei Dormitio Mariae in Jerusalem.