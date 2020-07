IT: Angelus nella Basilica dell'Annunciazione | 11 Luglio 2020 Ogni sabato alle 12:00 (ora di Gerusalemme), i frati francescani, i pellegrini e la comunità cristiana locale recitano la preghiera … More

IT: Angelus nella Basilica dell'Annunciazione | 11 Luglio 2020 Ogni sabato alle 12:00 (ora di Gerusalemme), i frati francescani, i pellegrini e la comunità cristiana locale recitano la preghiera dell'Angelus nella Grotta dell'Annunciazione a Nazareth, sul luogo del grande ""SÌ"" di Maria, dove ""la Parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi"". صلوات السلام الملائكي | July 11, 2020: AR يردد الرهبان الفرنسيسكان والحجاج والمجتمع المسيحي المحلي كل يوم سبت الساعة 12:00 مساء (حسب التوقيت في القدس)، صلاة السلام الملائكي، في مغارة البشارة في الناصرة، في موقع ""نعم"" التاريخي لمريم العذراء، حيث أصبحت الكلمة جسدا، وجاءت لتتسكن بيننا. "" EN: Angelus in the Basilica of the Annunciation | July 11, 2020 Every Saturday at 12:00 p.m. (Jerusalem time), the Franciscan friars, pilgrims and the local Christian community recite the Angelus prayer in the Grotto of the Annunciation in Nazareth, on the site of the great ""YES"" of Mary, where ""the Word became flesh and came to dwell among us"". ES: Angelus en la Basílica de la Anunciación | 11 julio 2020 Cada sábado a las 12 h (hora de Jerusalén), los frailes franciscanos, peregrinos y la comunidad cristiana local rezan la oración del Ángelus en la Gruta de la Anunciación en Nazaret, en el lugar del gran “sí” de María, donde “la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. FR : Angelus dans la Basilique de l'Annonciation | 11 Juillet 2020 Tous les samedis à midi (heure de Jérusalem), les frères franciscains, les pèlerins et la communauté chrétienne locale récitent la prière de l'Angélus dans la grotte de l'Annonciation a Nazareth, sur le lieu du grand « OUI » ; de Marie, où « le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous ». DE: Angelus in die Verkündigungsbasilika | 11. Juli 2020 Jeden Samstag um 12:00 Uhr (Zeit Jerusalem) beten Franziskanermönche, Pilger und die örtliche christliche Gemeinschaft das Angelusgebet in der Grotte der Verkündigung in Nazareth, an der Stelle des großen ""JA"" Mariens, wo ""das Wort Fleisch wurde und unter uns gewohnt hat"". V. Angelus Domini nuntiavit Mariae. R. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. V. Ecce ancilla Domini, R. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria... V. Et Verbum caro factum est, R. Et habitavit in nobis. Ave Maria... V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix, R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.