Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

-Primera Lectura (Lectio Divina)

Deuteronomio 30, 15-20

Esto dice el Señor: “Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o

la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al

Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos,

mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios,

te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si

tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te

postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que

perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la

tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo

y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la

bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu

descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote

a él; pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la

tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y

Jacob”.

+ Meditatio

No debemos nunca olvidar que el cristianismo es y ha sido siempre una

opción personal. Es por esta adhesión personal que el hombre elige

vivir de acuerdo al Evangelio y con ello, como nos lo refiere nuestro

texto, elige la Vida. Por el modo como se ha desarrollado en los

últimos siglos nuestra evangelización, nos damos cuenta que esta

elección no es una realidad en muchos de nuestros hermanos. Muchos son

sólo cristianos por su bautismo, pero no han hecho una opción personal

por Cristo y su evangelio. Esto lleva a la frialdad y al desinterés en

la vida religiosa y espiritual. Dios nos propone de nuevo en esta

Cuaresma el hacer la elección; cada uno de nosotros deberemos tomar la

decisión más importante de nuestra vida, la decisión para elegir entre

la vida y la muerte. Hagamos un proyecto espiritual para que esta

Cuaresma nos ayude a profundizar en nuestra opción por Jesús.

+ Oratio

Señor, otro año más que me permites llegar al inicio de la Cuaresma, y

con tristeza veo que me encuentro casi en el mismo lugar. Por eso te

doy gracias, Jesús, y por la libertad que me das para elegir el

camino, elijo la Vida, quiero subir contigo hasta el Calvario.

+ Operatio

Desde hoy empezaré a trabajar en sacrificios y penitencias que

realmente vayan creando espacios en mí para irlos llenando de Dios.

El Evangelio de hoy

Lucas 9, 22-25

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario que el

Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los

sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y que

resucite al tercer día”. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo:

“Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome

su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí

mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la

encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el

mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?”.

+ Reflexión

La Cuaresma es un tiempo ideal para trabajar en nuestro camino de

perfección. Sin embargo, una de las primeras preguntas que nos debemos

hacer es: ¿Qué tan decidido estoy a seguir a Jesús? Hoy escuchamos

cuáles son las condiciones para seguir a Jesús, y nos damos cuenta de

que no son fáciles: “Negarse a sí mismo”, es decir, renunciar a

nuestros gustos, deseos y aficiones, para acomodarnos a los de Jesús y

su evangelio; y “tomar la cruz de cada día”, lo cual implica hacer con

amor todo lo que se nos presente a lo largo de la jornada: Lo bueno y

lo que no nos agrada. El problema de nuestro cristianismo hoy es que

queremos las ventajas de ser cristiano sin asumir las

responsabilidades que esto implica (actitud muy difundida hoy en

nuestro mundo: Beneficios sin obligaciones). La Cuaresma, pues, puede

ser una buena oportunidad para iniciarnos en el ejercicio de la

renuncia. Será muy difícil que logremos renunciar a nosotros mismos si

no somos capaces de renunciar a un poco de comida, a una golosina, a

un rato de televisión, etc. Pensemos bien de qué manera utilizaremos

nuestra Cuaresma para que la Pascua sea verdaderamente una “Pascua de

Resurrección”.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro