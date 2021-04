28. April Hl. Ludwig-Maria Grignion de Montfort. Der Heilige Ludwig-Maria Grignion de Montfort ist der Jahresheilige der Loretto Gemeinschaft für 2016. Ein kurzes Wort zu den Jahresheiligen, am Beste… More

Heiliger Gott, Du allein bist heilig. Du hast mich durch die Taufe in die Gemeinschaft der Heiligen berufen. Komm, Heiliger Geist, und schenke mir für das neue Jahr einen Heiligen als Begleiter und Fürsprecher.

Das goldene Buch

28. April Hl. Ludwig-Maria Grignion de Montfort.Der Heilige Ludwig-Maria Grignion de Montfort ist der Jahresheilige der Loretto Gemeinschaft für 2016.Ein kurzes Wort zu den Jahresheiligen, am Besten erklärt durch ein Gebet:" (von der JAKOB Homepage Am bekanntesten ist der Hl. Ludwig-Maria Grignion de Montfort wahrscheinlich für sein kleines Büchlein, und die darin enthaltene 33 tägige so genannte "Weihe an Maria" - die eigentlich genau heißt: "Anleitung zur Vorbereitung auf die vollkommene Hingabe an Jesus, durch Maria."Ludwig-Maria lebte im 17. Jahrhundert. Er wurde am 31. Jänner 1673 in der Bretagne in Frankreich geboren. Durch sein Studium am Priesterseminar St. Sulpice war er sozusagen ein später Schüler des Kardinal Pierre de Berulle. So hat der Hl. Louis-Marie eine christozentrische Erneuerung des Glaubens - heute würden wir sagen, eine beständige Beziehungspflege mit Jesus - mitbekommen und weiter verbreitet.Beim Hl. Ludwig-Maria ist dies immer verbunden mit einer echten Marienfrömmigkeit, die hilft, tiefer in das Geheimnis Christi einzutreten. Wir Lorettos haben eines seiner Gebete in unsere Gemeinschaftsgebete aufgenommen - "In Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes,..."Ludwig-Maria Grignon de Montfort hat in seinem Leben viele Volksmissionen durchgeführt; gründete einen Frauenorden, einen Männerorden und Schulen für arme Kinder, usw. Alles in einem relativ kurzem Leben, er starb mit 43 Jahren. Der Gedenktag des Hl. Ludwig-Maria ist der 28. April.Danke, himmlischer Vater, für diesen Heiligen, der unserer kleinen Gemeinschaft viel lehren wird, und den du uns als guten Begleiter auf den Weg gegeben hast.