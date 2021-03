VUE D'EN HAUT : L'église Notre-Dame du Puy. midienFrance 16 mars 2015. Du 25 mars au 15 août 2016, le grand Jubilé de Notre-Dame du Puy-en-Velay, l’un des plus anciens de l’histoire de l’Église, est … More

midienFrance 16 mars 2015. Du 25 mars au 15 août 2016, le grand Jubilé de Notre-Dame du Puy-en-Velay, l’un des plus anciens de l’histoire de l’Église, est décrété par le Pape, lorsque le 25 mars, jour de l’Annonciation (conception du Christ selon l’Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie) coïncide avec le Vendredi Saint (mort du Christ sur la Croix). Il débute à cette date et s’achève le 15 août. Pendant plusieurs mois, les catholiques se rassemblent pour une »démarche jubilaire » qui est un pèlerinage de »Grand Pardon », des célébrations liturgiques, des processions et des temps de recueillement. Des groupes particuliers et très divers souhaitent vivre ensemble leur »démarche jubilaire » : jubilé des familles, des artistes, des sportifs, des jeunes, des moines, des anciens, des militaires, … autant d’occasions pour les chrétiens de toute l’Europe de communier dans la joie pour accueillir la miséricorde de Dieu.

Le précédent jubilé a eu lieu en 2005 avec quelques 250 000 pèlerins; le suivant aura lieu en … 2157. C’est donc une chance à saisir, comme toute grâce; le plus visible ne sera pas le plus profond et le plus durable. En 2016, de surcroît, le Jubilé de la Miséricorde, voulu par le Saint-Père, pourra être vécu aussi au Puy-en-Velay, ville qui se mettra en quatre pour vous recevoir et vous faire vivre chaleureusement ce moment exceptionnel.