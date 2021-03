St Guénolé, abbé († 532) (& les autres saints du jour... ) Fondateur de l'abbaye de Landévennec (v. 460 - 532) Né vers 460 à Ploufragran (Côtes-d'Armor, France), ou à Plouguin (Finistère), Gwenole … More

St Guénolé, abbé († 532) (& les autres saints du jour... )



Fondateur de l'abbaye de Landévennec

(v. 460 - 532)



Né vers 460 à Ploufragran (Côtes-d'Armor, France), ou à Plouguin (Finistère), Gwenole était le troisième fils de sainte Gwenn et de saint Fracan, frère de saint Jacut et de saint Guethenoc. Il fut confié à saint Budoc en 470 au monastère de l'île Lavret.



À 24 ans, saint Patrick lui apparaît, le dissuade de s'embarquer pour l'Irlande, et le prie de fonder un nouveau monastère. Il part avec onze compagnons et se fixe d'abord sur l'îlot de Tibidi au fond de la rade de Brest, puis sur la rive opposée de l'Aulne, à Lantowinnoc, Landévennec actuellement, qui devint un grand centre de la vie spirituelle de Bretagne.



Après sa mort, son culte se répand en Cornouaille bretonne et britannique. Dans l'abbaye de Landévennec, les moines ne manquent pas d'invoquer chaque soir « leur père saint Guénolé ». De très nombreuses paroisses de Bretagne sont placées sous son patronage en particulier Batz-sur-Mer.