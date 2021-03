Karl Ludwig Kreutz "EIN MENSCH WIE WIR" - Uraufführung im Hohen Dom zu Trier.

Der Titel Ein Mensch wie wir ist eigentlich schon Blasphemie, denn unser Herr Jesus Christus war zwar Mensch wie wir mit seiner zweiten Natur, aber mit seiner ersten Natur war er Gott ! Und er hörte nie auf, Gott zu sein, sondern nahm zur göttlichen Natur die Menschennatur an! Die Legende sagt, dass der heilige Rock in Trier von der Gottesmutter am Stück gewebt worden ist, denn er hat keine … More

Der Titel Ein Mensch wie wir ist eigentlich schon Blasphemie, denn unser Herr Jesus Christus war zwar Mensch wie wir mit seiner zweiten Natur, aber mit seiner ersten Natur war er Gott ! Und er hörte nie auf, Gott zu sein, sondern nahm zur göttlichen Natur die Menschennatur an! Die Legende sagt, dass der heilige Rock in Trier von der Gottesmutter am Stück gewebt worden ist, denn er hat keine Nah t und er soll mit dem Jesuskind mitgewachsen sein, weswegen der heilige Rock heute Kindergröße/Jugendlichengröße hat, was wohl nicht nur mit natürlichen Schrumpfungsprozessen zu erklären ist! Der Herr war im erwachsenen Alter groß gewachsen, das beweist das Grabtuch von Turin!