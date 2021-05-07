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Irapuato
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Nuestra Señora del Rocio, Coro Hdad. de Sevilla. October 28, 2009 — Sergio Palasoft! Sevillana muy popular entre los rocieros. Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo! ---LETRA--- I NOSO…More
Nuestra Señora del Rocio, Coro Hdad. de Sevilla.

October 28, 2009 — Sergio Palasoft!

Sevillana muy popular entre los rocieros.

Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!

---LETRA---

I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA

ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS

II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON TAMBOR Y PANDERETA
NOSOTRAS CON LOS PALILLOS
CANTANDO ENTRE LAS CARRETAS

III
NOSOTROS CON NUESTRA MANTA
Y BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS
NOSOTRAS CON LOS MANTONES
ARRIMA A LAS CANDELAS

IV
NOSOTROS BAJO SU PASO
Y AGARRAO A SUS VARALES
NOSOTRAS VAMOS AL LAO
CANTANDOLE NUESTRA SALVE
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Irapuato mentioned this post in Nuestra Señora del Rocio, Coro Hdad. de Sevilla
48josefina
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¿Qué terreno te falta por pisarrrrr? Bendito Dios qué suerte que tineesss!
Me conformo con las fotosssss
Aunque no queda en el olvido asistir al Rocio 2011
¿No vemos? Te espero 😉 😉 😉 Y además vestidas de sevillanas. No olvides: castañuelas, mantilla, abanico y muchas flores. 😀 😀
Irapuato
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✍️ No te he contadado, Josefina, pero también fuimos a venerar a N. Sra. del Rocío, antes de pasar a Sevilla...
Irapuato
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Sevillana muy popular entre los rocieros.

Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!

---LETRA---

I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA

ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS

II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON …More
Sevillana muy popular entre los rocieros.

Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!

---LETRA---

I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA

ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS

II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON TAMBOR Y PANDERETA
NOSOTRAS CON LOS PALILLOS
CANTANDO ENTRE LAS CARRETAS

III
NOSOTROS CON NUESTRA MANTA
Y BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS
NOSOTRAS CON LOS MANTONES
ARRIMA A LAS CANDELAS

IV
NOSOTROS BAJO SU PASO
Y AGARRAO A SUS VARALES
NOSOTRAS VAMOS AL LAO
CANTANDOLE NUESTRA SALVE
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