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Nuestra Señora del Rocio, Coro Hdad. de Sevilla. October 28, 2009 — Sergio Palasoft! Sevillana muy popular entre los rocieros. Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo! ---LETRA--- I NOSO…More
Nuestra Señora del Rocio, Coro Hdad. de Sevilla.
October 28, 2009 — Sergio Palasoft!
Sevillana muy popular entre los rocieros.
Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!
---LETRA---
I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA
ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS
II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON TAMBOR Y PANDERETA
NOSOTRAS CON LOS PALILLOS
CANTANDO ENTRE LAS CARRETAS
III
NOSOTROS CON NUESTRA MANTA
Y BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS
NOSOTRAS CON LOS MANTONES
ARRIMA A LAS CANDELAS
IV
NOSOTROS BAJO SU PASO
Y AGARRAO A SUS VARALES
NOSOTRAS VAMOS AL LAO
CANTANDOLE NUESTRA SALVE
October 28, 2009 — Sergio Palasoft!
Sevillana muy popular entre los rocieros.
Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!
---LETRA---
I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA
ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS
II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON TAMBOR Y PANDERETA
NOSOTRAS CON LOS PALILLOS
CANTANDO ENTRE LAS CARRETAS
III
NOSOTROS CON NUESTRA MANTA
Y BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS
NOSOTRAS CON LOS MANTONES
ARRIMA A LAS CANDELAS
IV
NOSOTROS BAJO SU PASO
Y AGARRAO A SUS VARALES
NOSOTRAS VAMOS AL LAO
CANTANDOLE NUESTRA SALVE
¿Qué terreno te falta por pisarrrrr? Bendito Dios qué suerte que tineesss!
Me conformo con las fotosssss
Aunque no queda en el olvido asistir al Rocio 2011
¿No vemos? Te espero Y además vestidas de sevillanas. No olvides: castañuelas, mantilla, abanico y muchas flores.
Me conformo con las fotosssss
Aunque no queda en el olvido asistir al Rocio 2011
¿No vemos? Te espero Y además vestidas de sevillanas. No olvides: castañuelas, mantilla, abanico y muchas flores.
Sevillana muy popular entre los rocieros.
Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!
---LETRA---
I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA
ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS
II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON …More
Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!
---LETRA---
I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA
ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS
II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON …More
Sevillana muy popular entre los rocieros.
Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!
---LETRA---
I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA
ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS
II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON TAMBOR Y PANDERETA
NOSOTRAS CON LOS PALILLOS
CANTANDO ENTRE LAS CARRETAS
III
NOSOTROS CON NUESTRA MANTA
Y BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS
NOSOTRAS CON LOS MANTONES
ARRIMA A LAS CANDELAS
IV
NOSOTROS BAJO SU PASO
Y AGARRAO A SUS VARALES
NOSOTRAS VAMOS AL LAO
CANTANDOLE NUESTRA SALVE
Más abajo teneis la LETRA de la canción. Un saludo!
---LETRA---
I
NOSOTROS CON LOS CABALLOS
CON SOMBRERO Y CHAQUETILLA
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
Y CANTANDOLE A SEVILLA
ESTRIBILLO
YO LLEGARE YO LLEGARE
CON MI CABALLO AL ROCIO
NOSOTRAS VAMOS ANDANDO
CANTANDO POR LOS CAMINOS
II
NOSOTROS CON LA GUITARRA
CON TAMBOR Y PANDERETA
NOSOTRAS CON LOS PALILLOS
CANTANDO ENTRE LAS CARRETAS
III
NOSOTROS CON NUESTRA MANTA
Y BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS
NOSOTRAS CON LOS MANTONES
ARRIMA A LAS CANDELAS
IV
NOSOTROS BAJO SU PASO
Y AGARRAO A SUS VARALES
NOSOTRAS VAMOS AL LAO
CANTANDOLE NUESTRA SALVE