Comptines.net

Guillaume, prends ton tambourin

Pat-a-pan

Noël bourguignons

"Guillô, Pran Ton Tamborin"

Guillot.ouest un chant de noël français originaire de Bourgogne Écrite par Bernard de La Monnoye (1641–1728), la chanson est publiée pour la première fois dans son recueil deen 1720 [1] . Elle était alors en patois bourguignon et s'appelaitLa chanson qui évoque la naissance de Jésus Christ parle des bergers musiciens jouant d'instruments simples. Dans les paroles, des onomatopées sont utilisées pour évoquer la flûte ("tu-re-lu-re-lu") et le tambourin ("patapan"). Sur ce point, on peut la comparer à la chanson L'enfant au tambour où les chœurs reprennent le rythme du tambour ("pa-rum-pa-pum-pum").Guillaume, prends ton tambourin,Toi, prends ta flûte, Robin;Au son de ces instruments,Turelurelu, patapatapan,Au son de ces instruments,Je dirai Noël gaîment.C’était la mode autrefois,De louer le Roi des rois,Au son de ces instruments,Turelurelu, patapatapan,Au son de ces instruments,Il nous en faut faire autant.L’homme et Dieu sont plus d’accord,Que la flûte et le tambour;Au son de ces instruments,Turelurelu, patapatapan,Au son de ces instruments,Chantons, dansons, sautons en !