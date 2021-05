11. Mai: Matteo Ricci. Er gehört zu den großen China-Missionaren der Neuzeit: Matteo Ricci (1552-1610). Nicht seine Verkündigung, sondern seine wissenschaftlichen Fähigkeiten überzeugten die … More

11. Mai: Matteo Ricci.



Er gehört zu den großen China-Missionaren der Neuzeit: Matteo Ricci (1552-1610). Nicht seine Verkündigung, sondern seine wissenschaftlichen Fähigkeiten überzeugten die Chinesen. Der Jesuit gab die erste Weltkarte heraus, auf der China genau in der Mitte der damals bekannten Welt dargestellt wurde - was den Vorstellungen vom Reich der Mitte exakt entsprach. Sein wichtigstes Ziel, Kaiser Wanli persönlich zu treffen, um ihn zu bekehren, erreichte Ricci nicht. Sein Missionsbericht prägte die Sichtweise auf das Land im Fernen Osten für lange Zeit. Riccis Grab befindet sich heute noch in Peking.