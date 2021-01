Bx Guillaume-Joseph Chaminade - 22 janvier. afsm61 Bx Guillaume-Joseph Chaminade, prêtre et fond - 22 janvier M artyrologe R omain : À Bordeaux, en 1850, le bienheureux Guillaume Chaminade , … More

M artyrologe R omain : À Bordeaux, en 1850, le bienheureux Guillaume Chaminade , prêtre. À l’époque de la Révolution française, il exerça longtemps son zèle en cachette avec audace, il eut à cœur de rassembler les fidèles laïcs pour honorer la bienheureuse Vierge Marie et agir en faveur des missions étrangères et, pour cela, il fonda la Société de Marie et l’ Institut des Filles de Marie Immaculée .