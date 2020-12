Poema: El Brindis del Bohemio.

Mejor:

Música :

Juan Manuel Bernal



El brindis del bohemio

En torno de una mesa de cantina,una noche de invierno.Regocijadamente departíanseis alegres bohemios.Los ecos de sus risas escapabany de aquel barrio quietoiban a interrumpirimpotentey profundo silencio.humo de olorosos cigarrillosen espirales se eleva al cielo,simbolizando al resolverse en nada,la vida de los sueños.Pero en todos los labios había risas,inspiración en todos los cerebros,y repartidas en la mesa, copaspletóricas de ron, whisky o ajenjo.Era curioso ver aquel conjunto,aquel grupoque brotaba la palabra chusca,la que vierte veneno,lo mismo qué, melosa y delicada,la música de un verso.A cada nueva libación, las penashallábanse mas lejosgrupo, y nueva inspiración llegabaa todos los cerebros,conidilio roto que veníaen alasrecuerdo.Olvidaba decir que aquella noche,aquel grupocelebraba entre risas, libaciones,chascarillos y versos,la agonía de un año que amargurasdejó en todos lo pechos.y la llegada, consecuencia lógica,"feliz año nuevo"...una voz varonil dijo de pronto:--Las doce, compañeros;Digamos"requiescat" porañoque ha pasado a formar entre los muertos.¡Brindemos poraño que comienza!porque nos traiga ensueños;porque no sea su equipaje un cúmulode amargos desconsuelos...--Brindo dijo otra voz, por la esperanzaque a la vida nos lanza,de vencer los rigoresdestino,por la esperanza, nuestra dulce amiga,que las penas mitigay convierte en vergel nuestra camino.Brindo porque ya hubiese a mi existenciapuesto fin con violenciaesgrimiendo en mi frente mi venganza;si en mi cielo de tul, limpio y divinono alumbrara mi sinouna pálida estrella: Mi esperanza.--¡Bravo! dijeron todos, inspiradoesta noche has estadoy hablaste bueno, breve y substancioso.turno es de Raúl; alce su copay brinde por... Europa,ya que su extranjerismo es delicioso...--Bebo y brindo, clamointerpelado;brindo por mi pasado,que fue de luz, de amor y de alegríay enque hubo mujeres tentadorasy frentes soñadorasque se juntaron con la frente mía...Brindo porayer que en la amarguraque hoy cubre de negrurami corazón, esparza sus consuelostrayendo hasta mi mente las dulzurasde goces, de ternura,de amores, de delicias, de desvelos,-yo brindo, dijo Juan, porque en mi mentebrote un torrentede inspiración divina y seductora,porque vibre en las cuerdas de mi liraverso que suspira,que sonríe, que canta y que enamora.Brindo porque mis versos cual saetaslleguen hasta las grietasformadas de metal y granito,corazón de la mujer ingrataque a desdenes me mata...¡Pero que tiene un cuerpo muy bonito!Porque a su corazón llegue mi canto,porque enjuguen mi llantosus manos que me causan embelesos;porque con creces mi pasión me pague...¡vamos!, porque me embriaguecondivino néctar de sus besos.Siguió la tempestad de frases vanas,de aquellas tan humanasque hallan en todas partes acomodo,y en cada frase de entusiasmo ardiente,hubo ovación creciente,y libaciones, y reír, y todo.Se brindo por la Patria, por las florespor los castos amoresque hacen un valladar de una ventana,y por esas pasiones voluptuosasquefangoplacer llenan de rosasy hacen de la mujer la cortesana.Sólo faltaba un brindis,de Arturo,purode noble corazón y gran cabeza;aquel que sin ambages declarabaque solo ambicionabarobarle inspiración a la tristeza,Por todos estrechado, alzo la copafrente a la alegre tropadesbordante de risa y de contento;los inundó en la luz de una mirada,sacudió su melena alborotaday dijo así, con inspirado acento:-Brindo por la mujer, mas no por esaen la que halláis consuelo en la tristeza,rescoldoplacer ¡desventurados!;no por esa que os brinda sus hechizoscuando besáis sus rizosartificisosamente perfumados.Yo no brindo por ella, compañeros,siento por esta vez no complaceros,Brindo por la mujer, pero por una,por la que me brindó sus embelesosy me envolvió en sus besos:por la mujer que me meció en la cuna.Por la mujer que me enseñó de niñolo que valecariñoexquisito, profundo y verdadero;por la mujer que me arrulló en su brazosy que me dio en pedazosuno por uno,corazón entero.¡Por mi Madre! bohemios, por la ancianaque piensa enmañanacomo en algo muy dulce y deseado,porque sueña tal vez, que mi destinome señalacaminoporque volveré pronto a su lado.Por la anciana adorada y bendecida,por la que con su sangre me dio vida,y ternura y cariño;por la que fue la luzalma mía,y lloró de alegría,sintiendo mi cabeza en su corpiño.Por ella brindo yo, dejad que llore,que en lágrimas desfloreesta pena letal que me asesina;dejad que brinde por mi madre ausente,por la que sufre y sienteque mi ausencia es un fuego que calcina.Por la anciana infeliz que sufre y llora;y quecielo imploraque vuelva yo muy pronto a estar con ella;por mi Madre, bohemios, que es dulzuravertida en la amarguray en esta noche de mi vida estrella..calló; ningún acentoprofanósentimientonacidodolor y la ternura,y pareció que sobre aquel ambienteflotaba inmensamenteun poema de amor y amargura.