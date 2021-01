Enero 21. San Albano Roe. florycanto fecha: 21 de enero †: 1642 - país: Reino Unido (UK) otras formas del nombre: Alban Bartholomew Roe, Richard Thomas Reynolds (Green) canonización: B: Pío XI … More

fecha:

21 de enero

†:

1642

país:

Reino Unido (UK)

otras formas del nombre:

Alban Bartholomew Roe, Richard Thomas Reynolds (Green)

canonización:

B: Pío XI 15 dic 1929 (los dos) - C: Pablo VI 25 oct 1970 (sólo Roe)

hagiografía:

Abel Della Costa

Elogio:

Enero 21. San Albano Roe.florycantoTambién en Londres, en Inglaterra, san Albano Roe, de la Orden de San Benito, y beato Tomás Green, ambos presbíteros y mártires, los cuales, ya ancianos, durante el reinado de Carlos I dieron su vida por Cristo al ser ahorcados en Tyburn, después de haber pasado en la cárcel diecisiete años el primero y catorce el segundo.Bartholomew Roe (en la imagen), llamado en religión Padre Alban, nació en Suffolk de una familia de posición, formada en el protestantismo; y fue educado tanto en Suffolk como en Cambridge. Sin embargo, su visión religiosa se transformó en la visita a un prisionero católico en St. Alban, y se convirtió al catolicismo. Ingresó al colegio inglés de Douai para prepararse al sacerdocio misional; pero luego pasó al monasterio benedictino inglés de Dieulward, también en Francia, donde profesó en 1612, se ordenó allí mismo, y en 1615 marchó a la misión en Inglaterra. Estuvo prisionero desde 1618, pero en 1623 fue expulsado de Inglaterra, no obstante lo cual volvió a misionar; pero en 1625 fue arrestado de nuevo, juzgado y condenado por ejercicio del sacerdocio católico. Estuvo recluido en St. Alban, que había sido el lugar de su conversión, y luego en Newgate, donde fue compañero de Thomas Green. Junto con este gozó de permisos de salida, hasta que el endurecimiento de las penas en 1641 hizo que los dos, ya ancianos, fueran ejecutados simultáneamente en Tyburn, donde despertaron cierta simpatía en el pueblo. Fue canonizado el 25 de octubre de 1970 por el Papa Pablo VI.Thomas Green utilizaba como seudónimo el apellido Reynolds, por lo que a veces puede aparecer citado así. Había nacido en la ciudad de Oxford en torno al 1558, y como otros jóvenes universitarios educados en la antigua religión, no se acomodaba a la nueva. Finalmente marcha a Reims para prepararse al sacerdocio misional de Inglaterra. De Reims pasa a los centros dedicados en España a esa tarea: en Valladolid y Sevilla. Es ordenado en 1592 y destinado a Inglaterra. Sufre un primer arresto con deportación en 1606, pero vuelve a entrar secretamente a Inglaterra. Desempeñó su tarea sacerdotal durante varios años, hasta que es arrestado en 1628. En esa ocasión fue juzgado y condenado por el delito de ejercicio del sacerdocio católico, pero en realidad, sin que fuera formalmente indultado por la reina, no fue ejecutado, y a partir de 1635 obtuvo incluso permisos de salida de la cárcel, por lo que pudo continuar con la misión. Pero en 1642 el Parlamento endureció sus criterios para con estos presos, y se cumplió en la horca de Tyburn la sentencia, dando su testimonio de fe junto a san Bartholomew Roe. Su beatificación fue en 1929, con el papa Pío XI.Ver Challoner, Memoirs of Missionary Priests, vol 2, pág 104ss y Catholic Encyclopedia, art Bartholomew Roe