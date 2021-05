Das Fronleichnamsfest in Bamberg.

1. nur eines muß bei den Bildern betrachtet werden;

1. nur eines muß bei den Bildern betrachtet werden;

2. die Anzahl der Priester, die auf eine Konzelebration und auf eine so große Anteilnahme von Priestern an dieser Liturgie hinweisen, geben doch eine

oder keine Antwort auf offene Fragen!

3. warum nicht Priester an Orten die Liturgie feiern, wo angebliche keine Priester mehr eingesetzt werden, wegen Priestermangel;

4. so ist dies nicht nur an diesem oder an anderen Festtagen zu sehen;

5. auch an allgemeinen Sonntag ist das die gleiche Vorgehensweise, dort wo eine Sonntagsliturgie stattfindet finden sich auch immer einige Herren zur Konzelebration ein, dafür dürfen dort die PASTIS im Gemeindedienst oder die die Liturgiebeauftragten darstellen;

6. was uns durch Besetzter raum vorgespielt wird ist traurig und dient nicht der Glaubensneuerung,