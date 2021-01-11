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Homily, Monday of the First Week in Ordinary Time Fr. Santiago Martin FM YouTube: bit.ly/FranciscansofMary Facebook: facebook.com/login/web/ Instagram: instagram.com/franciscansofmary/ …More
Homily, Monday of the First Week in Ordinary Time
Fr. Santiago Martin FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/login/web/
Instagram: instagram.com/franciscansofmary/
Twitter: twitter.com/OfFranciscans
Fr. Santiago Martin FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/login/web/
Instagram: instagram.com/franciscansofmary/
Twitter: twitter.com/OfFranciscans