Oración a N. Sra. de San Juan de los Lagos.



Mi amadísima Virgen de san Juan de los Lagos,



Santísima Virgen María soberana,



digna Emperatriz del Cielo y de la tierra



que en tu venerable Imagen de San Juan



con tu bello rostro marfileño y las tiernas manos en el pecho,



enjugas nuestras lagrimas y nos curas nuestros males;



Tú, mi Virgen conquistadora eres la que nos “roba los corazones”,



nos llenas de beneficios y nos repartes tus milagros,



y, como bendita Madre protectora, nos llenas con Tu amor,



¡envuélvenos Gran Señora en tu acogedor manto azulado



y ayúdanos a conseguir las misericordias del Altísimo!



Señora Sanjuanita de los Lagos, te doy mi corazón;



como no he de alabarte y venerarte si Tú todo lo das,



como no he de amarte si nos llenas de tesoros celestiales



pues por tus virtudes y méritos todo lo consigues de Dios.



Oh beatísima Mater Inmaculata, ruega por nosotros,



y por tu pura concepción y caridad sin igual,



pide al Señor perdón por mis faltas y pecados.

Señora mía de San Juan, Virgen y celestial paloma,



poderosa mediadora entre el Padre y nosotros,



en tus manos pongo el dolor que aflige a mi corazón



en tus manos dejo mis angustias y penas,



y con humildad y esperanza confío y espero en tu ayuda.



Bienaventurada Madre mía de San Juan,



sé que todos los que llegan ante tu Sagrada Imagen



llenos de fe, humildad y confianza a pedirte favores y auxilio



siempre son escuchados y atendidos con maternal solicitud



por ello te ruego, Virgen amada mía,



que hoy también acojas benignamente mis clamores



y recibas con agrado mis oraciones,



pues tengo fe que en estos momentos de necesidad



Tú serás mi gran consuelo y esperanza.



Deposito en Ti mi confianza, hazme ver tu generosa bondad



y lléname de dichas que alegren mi corazón



ahora sufriente y quebrantado por el dolor y los problemas;



a Ti Madre bienaventurada llena de amor



te rindo homenaje y ruego tu mediación en esta difícil situación



que para mí, en mi debilidad, es imposible de remediar:



(hacer aquí con infinita confianza la petición).



Virgen se san Juan, la flor mas dulce y exquisita,



dadivosa madre protectora de tu hijos,



Tú que eres el remedio eficaz en todas las necesidades



y tantos milagros obras a favor nuestro,



no me dejes sin alivio y afiánzame en mis esperanzas,



pide que sea auxiliado en mis dificultades y problemas



y nunca me abandones ante la adversidad,



lléname de bendiciones, aléjame de lo que me pueda dañar



vigila mis caminos, ilumíname y acompáñame en esta vida



y llévame de la mano ante tu Hijo Jesucristo.



Así sea. +



Virgen Santísima, madre mía de San Juan



por tu pureza y belleza sin igual,



cúbrenos con tu manto



danos paz y bienestar.



Rezar siete Avemarías, Padrenuestro y Gloria.



Hacer la oración y los rezos nueve días seguidos.