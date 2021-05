BEATA MARIA LEONIA PARADIS - 3 de mayo.

Lecturas del día:

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

1 Corintios 15, 1-8

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes

aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si

lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en

vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: Que Cristo

murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue

sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se

le apareció a Pedro y luego a los Doce; después se apareció a más de

quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y

otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a

todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí.

+ Meditatio

Es extraño, pero existen hermanos que piensan que basta con creer en

Cristo para poder salvarse y alcanzar la vida eterna. Este pasaje es

claro cuando dice: “Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y

como yo lo predique, de la contrario habrán creído en vano”. De nuevo

aparece el binomio creer-vivir. Es necesario creer, pero es

fundamental vivir de acuerdo a lo que se cree. De manera que nuestra

vida moral y social no pude estar separada del Evangelio. Si realmente

somos cristianos y creemos en Cristo y su evangelio, debemos

obedecerlo, por lo que el trato con mis hermanos, principalmente con

los de mi familia, debe estar basado en el amor que es capaz de dar la

vida; la forma en que llevo mis negocios debe estar centrada en el

principio de: sólo soy un administrador de los bienes de Dios, por lo

que debo buscar la justa distribución de la riqueza entre mis

hermanos. Sólo cuando la vida moral está de acuerdo con la fe es

posible que el Reino se haga una realidad y solo entonces podremos

tener la plena confianza de que nuestra vida está oculta en Cristo.

+ Oratio

Señor, quiero ser un verdadero apóstol tuyo, a quien envíes y que sea

capaz de cumplir con tu Palabra que es vida y paz, pero también fuego

y fuerza.

Espíritu Santo, ayúdame a ser de tal modo semejante a Jesús, que

llegue yo a ser un Evangelio viviente en este mundo que desfallece sin

nuestro Señor.

+ Operatio

Hoy recordaré el modo en que Dios me llamó y la repercusión de mi

respuesta hasta hoy; también le ratificaré que sigo firme hasta el

final.

El Evangelio de hoy

Juan 14, 6-14

En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: "Yo soy el camino, la verdad y la

vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí,

conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto".

Le dijo Felipe: "Señor, muéstranos el Padre, y eso nos basta". Jesús

le replicó: "Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y

todavía no me conoces? Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre.

¿Entonces por qué dices: 'Muéstranos al Padre'? ¿O no crees que yo

estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les

digo, no las digo de mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en

mi, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre

está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras.

Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las

hará aún mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que

pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el

Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre".

+ Reflexión

¿Podríamos decir que nosotros conocemos a Jesús? ¿Qué es lo que

conoces de Jesús? Felipe y los demás apóstoles que habían vivido con

él durante tres años, resulta que aún no se habían dado cuenta quién

era.

Y no es que no supieran en realidad quién era, sino que a pesar de

todas las maravillas que le habían visto realizar, de su palabra llena

de amor, del poder que salía de él mismo y de todas las veces que él

había dicho: YO SOY, todavía no habían comprendido que él es verdadero

Dios, de la misma naturaleza del Padre. La invitación es, pues, ahora

clara: Crean que yo soy verdadero Dios.

A veces me da la impresión que muchos cristianos no creen

VERDADERAMENTE que Jesús sea Dios, pues su relación con él no lo

demuestra. Reconocer que Jesús es verdadero Dios implica obediencia a

su Palabra, continuar su obra y amar a los que él amó (y sigue

amando). Revisa estos elementos en tu vida y verás qué tanto reconoces

que Jesús es verdaderamente Dios.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro