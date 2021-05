Santa Maria Maddalena de' Pazzi 25/05



Santa Maria Maddalena de' Pazzi 25/05



Su nombre era Catalina de Pazzi. Nació en Florencia Italia el año 1566.



El 14 de agosto de 1582 entró por quince días en el monasterio de las carmelitas de Santa María de los Angeles, para conocer la Regla y ver si ésta podía responder a la llamada divina y a su particular inclinación.

Encontró la conforme a sus más íntimos deseos y se decidió por este monasterio.



El 1595 fue elegida Maestra de las jóvenes y tres años después de las novicias, con las que trabajó con toda su alma para formarías a imagen de Jesucristo.



Martirizada en el cuerpo por llagas dolorosísimas, cuando el dolor se hacía insoportable, Sor María Magdalena, hallaba la fuerza para repetir las palabras que se convirtieron en el lema de su vida: “Pati, non mori”, sufrir y no morir.



También María Magdalena de Pazzi participó en la situación histórica y social de su tiempo escribiendo cartas muy valientes al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los príncipes, señalando las causas de los males que afligían a la Iglesia, que ella atribuía a las deficiencias espirituales de los cristianos y de sus pastores.



Murió el 25 de mayo de 1607, en el convento de Santa María de los Ángeles, en Florencia.



Fue canonizada el 28 de abril de 1669 por el Papa Clemente IX.