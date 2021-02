Hl. Veronika - 4. Februar. Jüngerin Jesu * in Israel † 70 in Soulac in Frankreich (?) Veronika erzählte nach der Legende dem Boten des kranken Kaisers Tiberius, dass sie - um immer ein Bild Jesu … More

Jüngerin Jesu

Hl. Veronika - 4. Februar.* in Israel† 70 in Soulac in Frankreich (?)Veronika erzählte nach der Legende dem Boten des kranken Kaisers Tiberius, dass sie - um immer ein Bild Jesu Christi bei sich zu haben, dem sie nicht von Ort zu Ort habe folgen können - ihm eines Tages mit einem Tuch auf dem Weg zu einem Maler begegnet sei, diesen um ein Abbild zu bitten. Christus habe sie befragt, sie habe ihm das Tuch gereicht und mit seinem eingedrückten Antlitz zurückerhalten. Ihr Name ist denn auch von dem lateinischen "vera" und dem griechischen "eikon", was "wahres Bild" bedeutet, abgeleitet. Veronika fuhr mit dem Boten nach Rom, das Tuch erwies seine Heilkraft, Tiberius, der ein Wespennest im Kopf hatte, gesundete.Um 1300 entstanden erweiterte Fassungen der Legende, die Veronika der Kreuztragung Christi zuordnen: Dem zusammenbrechenden Heiland reichte sie demnach ihr Schweißtuch, auf dem der Abdruck seines Antlitzes mit der Dornenkrone erhalten blieb.Auf den Kreuzwegen ist die Legende der heiligen Veronika als sechste Station dargestellt. Von den verschiedenen Tüchern, die als das ursprüngliche Schweißtuch angesehen werden, ist das berühmteste im Petersdom von Rom aufbewahrt, wo es während des Mittelalters zum Gegenstand allgemeiner Verehrung wurde. Veronikas Gebeine ruhen angeblich in der Kirche St. Seurin in Bordeaux. Anna Katharina Emmerich sah dieses Tuch und schreibt dazu: Das Antlitz Jesu war nicht wie ein reines Gemälde, sondern mit Blut darin abgedrückt, es war auch breiter als ein Gemälde, denn es hatte um das Antlitz herum gelegen …. Doch heute sieht dieses Bild nicht mehr so aus. Es wurde durch falsche Behandlung fast völlig unkenntlich gemacht.Jedes Jahr am Passionssonntag wird es zwar noch vom Veronikapfeiler aus gezeigt (Bild 17). Aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dies sei eine Fälschung, wie manche bisweilen meinen 12Paul Badde: Das Göttliche Gesicht, S. 94 . Vielmehr spricht alles dafür, dass es das inzwischen unkenntlich gewordene originale Schweißtuch der Veronika ist, das am Kreuzweg auf wunderbare Weise entstand.Dies muss in der frühen Kirche bekannt gewesen sein. Denn um 700 wurde es ja im alten Petersdom verehrt und der Verfasser der Thaddäus akten um 630 benutzte diese wunderbare Entstehungsweise des Schweißtuches der Veronika, um damit die nicht von Menschenhand gemachten Tuchbilder von Edessa Grabtuch von Turin und Volto Santo) zu erklären und schreibt: Abgar beauftragte Ananias Christus sorgfältig zu erkunden, was für ein Aussehen er habe, sein Alter und seine Haare und einfach alles. Ananias ging weg und übergab den Brief. Er blickte Christus sorgfältig an, doch vermochte er ihn nicht zu erfassen. Er (Christus) aber, ein Kenner der Herzen erkannte (dies) und er äußerte seinen Wunsch, sich zu waschen und man gab ihm ein viereckiges Leinentuch. Und er wusch sich und wischte sein Antlitz ab. Als sein Bild dem Tuch aufgeprägt war, gab er es Ananias und sagte: Übergib es und überbringe dem, der dich gesandt hat (die folgende Botschaft): … Er (Abgar) aber empfing Ananias und fiel nieder und verehrte das Bild kniefällig; bevor Thaddäus gekommen war, wurde Abgar von seiner Krankheit geheilt 13Martin Illert: Die Abgarlegende – Das Christusbild von Edessa, S. 247 . Der Verfasser der Acta Thaddei wusste also offenbar um die Entstehung des Schweißtuches der Veronika und hat dies einfach auf die Tuchbilder von Edessa übertragen, obwohl dies völliger Unsinn ist. Denn die Abdrücke auf dem Grabtuch von Turin und auf dem Volto Santo sind nach dem Tod Jesu geschehen im Grab, während das Schweißtuch der Veronika am Kreuzweg entstanden ist. Und ferner kann der Abdruck des ganzen Körpers auf dem Grabtuch nicht durch Abwischen des Gesichtes entstanden sein.