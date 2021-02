San Gabriele dell'Addolorata - Film completo. Film&clips. La vita di Francesco Possenti (Gabriele), ripercorsa nei suoi momenti piú significativi attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto … More

Film&clips. La vita di Francesco Possenti (Gabriele), ripercorsa nei suoi momenti piú significativi attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di chi gli è stato vicino in vita. In un'arida aula di tribunale vaticana alla fine del XIX secolo, anziani uomini di chiesa, un tempo giovani di fede come il loro mai troppo compianto Gabriele, conducono la loro ultima missione: ottenere il giusto riconoscimento per chi ha speso la propria esistenza nel segno dell'amore verso il prossimo, dimostrando che il vero miracolo della vita non sta in ciò che non è spiegabile, ma nell'amare incondizionatamente e senza menzogne. Un lungo e straordinario percorso di volontà e di fede che porterà alla beatificazione di Gabriele, morto prematuramente a 24 anni senza aver compiuto nessun miracolo e tuttavia destinato a diventare il santo piú amato dai giovani di tutto il mondo.