Domingo de Ramos, Tradición de Palmas, Elche, España.

Hermanos: Me doy por vencida.

No he podido hacerme con la foto del domingo de Ramos de los años 50.

Imaginaros una niña de 3 añitos con una palma grande como ella y con un montón de dulces que la adornaban.

La verdad, me siento triste, pero no enojada.

San Antonio me ha escuchado pero...



Un saludo afectuoso. Josefina