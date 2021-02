Febrero 19. Santa Lucía Yi-Zhenmei.

Santos del día:

Abel Della Costa

Abel Della Costa

(1 coms.)

Santi e Beati

(2 coms.)

patronazgo:

protector contra la fiebre.

(3 coms.)

calendario anterior:

(1 coms.)

Tradicional, no incluido en el Martirologio Romano

Italia -c. 444En Nápoles, en la Campania, sepultura de san Quodvultdeus, obispo de Cartago, que desterrado junto con su clero por el rey arriano Genserico, fueron abandonados en el mar en naves viejas, sin remos ni velas, y, contra toda esperanza, llegaron a Nápoles, dónde murió el mencionado obispo como confesor de la fe.Israel -507Conmemoración de los santos monjes y demás mártires que en Palestina fueron víctimas, a causa de su fe cristiana, de crueles tormentos por parte de los sarracenos acaudillados por Alamondir.Italia -c. 680MansuetisEn Milán, de Lombardía, san Mansueto, obispo, que luchó firmemente contra la herejía de los monotelitas.Italia -c. 612 -682Cerca de Benevento, en la Campania, san Barbado, obispo, de quien se cuenta que convirtió al pueblo de los longobardos, junto con su caudillo.Francia -c. 877En el monasterio de Vabres, en la región de Rodez, en Aquitania, san Jorge, monje.Italia -c. 970ProdoEn Bisignano, cerca de Cosenza, en Calabria, san Proclo, monje, que, muy bien formado doctrinalmente, se convirtió en heraldo de la vida monástica.Bélgica -c. 1180 -c. 1260En el monasterio de Camera, cerca de Bruselas, en Brabante, sepultura de san Bonifacio, que fue obispo de Lausana y después abrazó la vida ascética junto al monasterio cisterciense del lugar.Italia -1290 -1351En Neto, en Sicilia, beato Conrado Confalonieri de Piacenza, eremita de la Tercera Orden Regular de San Francisco, el cual, abandonando los atractivos seculares, cultivó durante más de cuarenta años una vida austera de oración y penitencia.España -c. 1430Álvarez de Córdoba, Álvaro de ZamoraEn Córdoba, en la región española de Andalucía, conmemoración del beato Alvaro, presbítero de la Orden de Predicadores, célebre por su predicación y la contemplación de la Pasión del Señor.20 de febreroItalia -1428 -1468Isabel de MantuaEn Mantua, en Lombardía, beata Isabel Picenardi, virgen, la cual, habiendo vestido el hábito de la Orden de los Siervos de María, se consagró a Dios en su casa paterna y recibió frecuentemente la comunión eucarística. Se dedicó a la celebración de la Liturgia de las Horas, a la meditación de las Sagradas Escrituras y a la devoción a la Santísima Virgen.China -1815 -1862En la aldea de Kaiyang, cerca de Mianyang, en la provincia china de En Guizhou, santa Lucía Yi Zhenmei, virgen y mártir, que fue decapitada por confesarse católica.Irlanda -1861 -1933John SullivanEn Dublin, Irlanda, beato Juan Sullivan, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, cuyas virtudes, vividas en grado heroico, desplegó en el campo de la educación de los jóvenes.Alemania -1904 -1945En el campo de concentración de Dachau, cercano a Munich, en Alemania, beato José Zaplata, religioso de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús y mártir, que, condenado a un atroz encarcelamiento por razón de su fe, enfermó gravemente y consumó su martirio.España -c. 802En la región cántabra de Liébana, en Hispania, san Beato, presbítero y monje del monasterio de San Martín de Turieno, que defendió la fe contra la herejía adopcionista y escribió un célebre Comentario sobre el Apocalipsis.