Enero 28. Beato Moisés Tovini.

La envidia, una blasfemia contra el Espíritu Santo

Evangelio según San Marcos 3,22-30.

Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.

Comentario del día : Isaac de StellaLos escribas que habían venido de Jerusalén decían: "Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del Príncipe de los Demonios".Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: "¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás?Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir.Y una familia dividida tampoco puede subsistir.Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin.Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa.Les aseguro que todo será perdonado a los hombres: todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran.Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás: es culpable de pecado para siempre".Jesús dijo esto porque ellos decían: "Está poseído por un espíritu impuro".