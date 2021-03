Bienheureuse Fina de San Gimignano (1253) - Fête; le 12 mars.Fina dei Ciardi est née en 1238 en Toscane, en Italie. Malade de naissance, elle passa sa vie sur une planche. Elle priait Dieu chaque jour et ne se plaignait jamais. Fine était pourtant très belle et avait une gentillesse inimitable. Avec l'odeur que répandait sa maladie, cela attirait les mouches[réf. nécessaire] et ses voisines ne venaient qu'une fois par semaine pour lui donner de quoi manger. Grande mystique, Fine voyait souvent le Christ crucifié. Elle avait aussi de nombreuses extases.Un matin de 1253, on la découvre morte, mais avec un sourire aux lèvres. Les cloches de San Gimignano se mirent à sonner sans que personne ne les tirent et des violettes jaunes fleurirent.Cette jeune vierge et servante de Dieu fut béatifiée par l’Église catholique romaine. On la fête localement le 12 mars en lui apportant des fleurs jaunesQuelques-unes de ses reliques sont vénérées dans la collégiale de San Gimignano, en Toscane, dans une chapelle qui lui est consacrée.