Japan: Justo Takayama seliggesprochen・2017.02.07

Japan: Justo Takayama seliggesprochen am 7. Februar 2017.

Der auch als „Samurai Christi“ bekannte japanische Märtyrer und Missionar Justo Takayama Ukon (1552-1615) ist am Dienstag in Osaka seliggesprochen worden. Das berichtet die Vatikanzeitung „Osservatore Romano“. Vatikanvertreter Kardinal Angelo Amato würdigte den ehemaligen japanischen Feldherrn, der sein Schwert gegen das Kreuz eintauschte, als „unermüdlichen Förderer der Evangelisierung Japans“ und „authentischen Krieger Christi“. Dabei habe Takayama nicht Waffen, sondern Worte benutzt und sei mit seinem Lebenszeugnis zum Vorbild für andere Christen geworden, so Amato. Takayamas Glaubensstärke sei ihm „auch angesichts von Verfolgung und im Exil Trost gewesen“, hielt der Kardinal fest.

Der aus einer Fürstenfamilie stammende Yamamato wuchs in einer zum katholischen Glauben konvertierten Familie auf. Nachdem der Shogun 1587 die Vertreibung aller ausländischen Missionare befahl, unterwarf sich Justo zunächst, ohne aber seinen Glauben zu leugnen. Die Folgen waren der Verlust seines gesamten Besitzes und gesellschaftlichen Einflusses, Verfolgung und letztlich die Flucht ins Exil, wo er auch starb.

Yamamato Martyrium hatte Franziskus im Januar 2016 anerkannt. Jorge Mario Bergoglio wollte als junger Jesuit zunächst Missionar in Japan werden.

