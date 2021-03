OPEN LINE Wednesday - March 10, 2021 - Fr. Mitch Pacwa Fr. Mitch Pacwa takes questions on Bible and the Church Call - 1- 833-288- EWTN (3986) or 205-271-2985 More

OPEN LINE Wednesday - March 10, 2021 - Fr. Mitch Pacwa



Fr. Mitch Pacwa takes questions on Bible and the Church Call - 1- 833-288- EWTN (3986) or 205-271-2985