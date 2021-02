San Roberto Southwell, traicionado - 21 de febrero.

Martes de la séptima semana del tiempo ordinario



Libro de Eclesiástico 2,1-11.

Salmo 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40.

Evangelio según San Marcos 9,30-37.

Leer el comentario del Evangelio por

ijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba.Endereza tu corazón, sé firme, y no te inquietes en el momento de la desgracia.Unete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido.Acepta de buen grado todo lo que te suceda, y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación.Porque el oro se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios, en el crisol de la humillación.Confía en él, y él vendrá en tu ayuda, endereza tus caminos y espera en él.Los que temen al Señor, esperen su misericordia, y no se desvíen, para no caer.Los que temen al Señor, tengan confianza en él, y no les faltará su recompensa.Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia.Fíjense en las generaciones pasadas y vean: ¿Quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta?Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción.onfía en el Señor y practica el bien;habita en la tierra y vive tranquilo:que el Señor sea tu único deleite,y él colmará los deseos de tu corazón.El Señor se preocupa de los buenosy su herencia permanecerá para siempre;no desfallecerán en los momentos de penuria,y en tiempos de hambre quedarán saciados.Aléjate del mal, practica el bien,y siempre tendrás una morada,porque el Señor ama la justiciay nunca abandona a sus fieles.Los impíos serán aniquiladosy su descendencia quedará extirpada,La salvación de los justos viene del Señor,él es su refugio en el momento del peligro;el Señor los ayuda y los libera,los salva porque confiaron en él.l salir de allí atravesaron la Galilea; Jesús no quería que nadie lo supiera,porque enseñaba y les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará".Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas.Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: "¿De qué hablaban en el camino?".Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande.Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: "El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos".Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo:"El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado".Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Ireneo de Lyon