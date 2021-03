Hl. Heinrich Thyssen - Gedenktag: am 31. März. Heinrich Thyssen (31.03.) Ursprünglich ging die Verehrung der Heiligen spontan vom Volk aus und begann mit der Verehrung der Märtyrer. Die erste Heili… More

Ursprünglich ging die Verehrung der Heiligen spontan vom Volk aus und begann mit der Verehrung der Märtyrer. Die erste Heiligsprechung durch einen Papst war die des Bischofs Ulrich von Augsburg durch Johannes XV. am 11.06.993 . In der Folgezeit wurden Heiligsprechungen noch von Bischöfen vollzogen. Alexander III. verlangte 1181 (?) für die öffentliche Verehrung eines Dieners Gottes die ausdrückliche Bestätigung des Papstes. Erst allmählich bildete sich der Unterschied zwischen „selig“ und „heilig“ heraus, d.h. zwischen den bischöflichen Selig- und den päpstlichen Heiligsprechungen. Papst Urban VIII. legte am 05.07. 1634 das alleinige Recht des Papstes fest, einer verstorbenen Person den Titel „Heiliger“ oder „Seliger“ zuzuteilen und dass ein Prozess vorausgehen muss, der mit dem bischöflichen Informativprozess beginnt. Er ist die Grundlage für den Apostolischen Prozess bei der Kongregation für die Heiligsprechungen. Sie prüft den Informativprozess. Bei günstiger Entscheidung darf der Diener Gottes „ehrwürdig“ genannt werden. Zur Seligsprechung werden zwei, drei oder vier Wunder verlangt, je nach der Möglichkeit, sie nachzuweisen, für die Heiligsprechung zwei oder drei weitere Wunder. – Hier ist nicht Platz genug, dies alles ausführlich zu beschreiben. Ich kann ihnen auf jeden Fall versichern, es ist nicht leicht, von der Kirche heiliggesprochen zu werden !



Heinrich Thyssen



Wer durch die Gangelter Kirche geht, hat dieses Bild am Schriftenstand schon gesehen mit folgendem Text:



PATER HEINRICH THYSSEN OFM

* 5. Dezember 1755 in Gangelt

+ 31. März 1844 in Antwerpen

Seligsprechungsprozess eingeleitet

Gedenktag 31. März



Hans Steffens schreibt in „Pioniere des Bistums Aachen“ : „Als in Gangelt im Selfkant bei Geilenkirchen dem Küster ein Sohn geboren wurde, gab er ihm den Namen Renatus.“ Woher der Namen „Werner“ in einer Chronik kommt, weiß ich nicht. „Heinrich“ ist sein späterer Ordensname bei den Franziskanern. Werner Heinrich Thyssen wurde also am 05.12.1755 in Gangelt als Sohn der Eheleute Heinrich Thyssen und Johanna Barbara von Born geboren.“ Es war zur Regierungszeit Friedrichs II., auch Zeit der Aufklärung und des Jansenismus. In Sittard erhielt er die ersten Grundkenntnisse. 1775, also mit 20 Jahren, wurde er Novize im Franziskanerkloster in Erkelenz. Im September 1776 legte er sein Gelübde ab und ging einen Monat später nach Löwen „zur Pflege der höheren Studien“ – heute sagt man – zum Theologiestudium. Im Januar 1780 empfing er die Priesterweihe . Danach wirkte er als Seelsorger in Herenthals. Nach zwei Jahren, also mit 27 Jahren, wurde er Lektor der Theologie in Antwerpen , war aber auch dort in der Seelsoge eifrig tätig.



Doch dann kam die Zeit der Französischen Revolution . Im Januar 1797 wurde er aus dem Kloster vertrieben, das Kloster selbst wurde aufgehoben. Renatus, also Pater Heinrich, blieb auch jetzt in der Seelsorge. Er ging in den Untergrund, weil alle öffentliche Seelsorge und Gottesdienste verboten waren. Die hl. Eucharistie feierte er nun in Kellern, oft mit mehr als 200 Gläubigen, die zu ihm kamen. Zu den Kranken musste er verkleidet gehen, um ihnen die hl. Sakramente zu bringen und das alles unter ständiger Lebensgefahr. Er fürchtete dabei nicht den Tod, der, wie er sagte, ihn nur in die Hand Gottes werfen kann. Mit der Zeit Napoleons kam zwar nicht das goldene Zeitalter, aber eine größere Freiheit. Nun durfte er wieder in seiner Ordenstracht auf die Straße gehen.



In Antwerpen wirkte er nun an der St. Karlskirche auch als Seelsorger der Soldaten und Matrosen, baute zerstörte Kirchen wieder auf und erneuerte das religiöse Leben. Er ging zu den Armen und Hilflosen und wirkte Wunder christlicher Liebe. Auch in der Zeit eines erschreckenden Priestermangels, in der die meisten Pfarreien ohne Priester waren, hielt er durch. In dieser Arbeit wäre er fast neunzig Jahre alt geworden. Am Palmsonntag, dem 31. März 1844 , starb er morgens kurz nach 9 Uhr.



„Man hat in Antwerpen nicht aufgehört von diesem Sohn des Selfkant zu sprechen. Man hat sich Wunder von ihm erzählt. Und sein großer Ruf war wohl einer der Gründe, dass die folgenden Jahre eine so große Zahl von Priester- und Ordensberufen brachten. Ein Mann, der Vorbild war, und das in einem fremden Land, in dessen Kultur und Brauchtum er sich zuerst einmal einleben musste.“[Hans Steffens]



Am 09.10.1893 begann im erzbischöflichen Palais von Mecheln der Informationsprozess , die Untersuchung seines Lebens und Wirkens zur Einleitung des Seligsprechungsprozesses. Am 24.11. 1898 wurde sie abgeschossen. Danach wurden die Akten durch den Franziskaner Pater Stephan Schouters nach Rom überbracht. Und dort liegen sie noch heute seit über 100 Jahren.



Ich kann ihnen nicht sagen, warum Pater Heinrich noch kein „Seliger“ ist. Vielleicht sind seine Wunder nicht nachweisbar. Möglicherweise hat auch keiner mehr diesen Prozess in Rom betrieben. Wie dem auch sei, ob jemand ein Seliger oder Heiliger ist oder wird, bestimmt Gott allein – zum Glück! Für mich steht fest, wer bei Gott ist, ist ein Heiliger .



Text: Bruno Frings

