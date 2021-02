La Sainte Face de Jésus Christ - Le Voile de Véronique. UAG-TV Sainté Véronique (ou Bérénice)- 4 février- Femme ayant essuyé le visage du Christ montant au Golgotha (1er s.) La dévotion du "Chemin … More

(*) Un internaute nous signale: "Le linge de Véronique ne devrait pas être confondu avec le Mandylion, linge que le Christ aurait envoyé au roi Abgar d'Edesse: le premier représente le Christ de la Passion, couronné d'épines; le second est l'image non faite de main d'homme qui a probablement inspiré les premières icônes du Christ, comme la Sainte Face (XIIe s.) conservée à la cathédrale de Laon. Vous pouvez consulter : P. Sendler Egon. Les mystères du Christ, les icônes de la liturgie. Desclée de Brouwer, 2001, p. 25-26. Ouspensky Leonide, La théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe, Cerf, 1980, p. 29."

Les spécialistes des Armées en matière photographique et cinématographique trouvent évidemment en sainte Véronique une protectrice toute indiquée. ( Illustration: Sainte Véronique par Hans Memling (vers 1433–1494) National Gallery of Art - Washington -> Diocèse aux Armées françaises

La Sainte Face de Jésus Christ - Le Voile de Véronique.UAG-TVFemme ayant essuyé le visage du Christ montant au Golgotha (1er s.)La dévotion du "Chemin de la Croix" évoque le souvenir de cette femme qui aurait bravé la foule hostile pour essuyer le visage du Christ pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la Sainte Face. Plusieurs légendes sont à l'origine de ce récit:- Le nom de Véronique qui en grec, vera icona, veut dire : l'icône authentique.- Le linge que, dit-on, le Christ aurait envoyé au roi d'Edesse, Abgar, avec son image. A quoi la piété occidentale ajoute un élément de la quête du Graal, ou même en faisant de Véronique, l'épouse de Zachée, avec qui elle serait venue jusqu'à Soulac et Amadour Laissons notre piété se tourner seulement vers ces femmes qui pleuraient durant la Passion du Seigneur et à qui Jésus a dit qu'elles feraient mieux de pleurer sur elles et Jérusalem.