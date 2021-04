Viacrucis por los Sacerdotes. wjllman VÍA CRUCIS POR LOS SACERDOTES Dictado por Juan María Vianney (Santo Cura de Ars) I Estación: Jesús es juzgado y condenado a muerte. Te adoramos oh Cristo y … More

Viacrucis por los Sacerdotes.



wjllman VÍA CRUCIS POR LOS SACERDOTES

Dictado por Juan María Vianney (Santo Cura de Ars)

I Estación: Jesús es juzgado y condenado a muerte.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que fuisteis injustamente juzgado

y sentenciado a muerte, os ruego por los sacerdotes que sufren

calumnias y persecución; alentadlos a proseguir su camino con el

ánimo y la esperanza de despreciar la vida del mundo y nacer a la

vida verdadera.

Alabada sea la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

II Estación: Jesús es cargado con la cruz.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que llevasteis sobre vuestros hombros

el pesado leño de la cruz hasta el monte Gólgota, os ruego por los

sacerdotes para que carguen con amor las cruces de cada día, cruces

que los irá perfilando hasta llegar a las altas cúspides de la santidad.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

III Estación: Jesús cae por primera vez.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que caísteis por primera vez extenuado

por el tremendo peso de la cruz, os ruego por los sacerdotes jóvenes

que han caído en el pecado, tomadlos de vuestras venerables manos

e impulsadlos a caminar por la vía de la amargura, vía que es atajo

de entrada a una de las moradas del Cielo.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

IV Estación: Jesús encuentra a su Madre.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que os habéis encontrado con vuestra

purísima Madre cuando ibais camino al calvario, por el sufrimiento

que sentisteis, os ruego por los sacerdotes para que tengan un

encuentro personal con María; encuentro que los moverá a amarla

y a darle el culto que como Madre de Dios se merece.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

V Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que descansasteis por un momento

cuando Simón de Cirene fue obligado a cargar con vuestra cruz, os

ruego por los sacerdotes para que lleven sobre sus hombros parte de

vuestro sufrimiento; sacerdotes, almas víctimas, que se compadecen

de vuestro dolor y se asocian en vuestros padecimientos; os ruego

para que alivianéis sus cruces cuando la sientan demasiado pesada.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

VI Estación: La Santa Verónica enjuga el Rostro de Jesús.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que pagasteis el gesto caritativo de la

Verónica, dibujando vuestro Sagrado Rostro en su lienzo, os ruego

que estampéis vuestra Santa imagen en la mente y en los corazones

de los sacerdotes; sacerdotes que sabrán ser fieles en su ministerio

porque llevarán grabado el recuerdo de vuestra Sagrada Pasión y

temerán ofenderos.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

VII Estación: Jesús cae por segunda vez.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que caísteis por segunda vez porque

os encontrabais sumamente fatigado y debilitado por el peso de

la cruz, os ruego para que los sacerdotes que suelen caer en los

mismos pecados, cobren ánimos para levantarse con dignidad y

con verdadero arrepentimiento; atraedlos a las fuentes de Vuestro

Sacratísimo Corazón y purificadlos de toda mancha y liberadlos de

toda culpa.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

VIII Estación: Jesús encuentra a las hijas de Jerusalén.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que consolasteis a aquellas mujeres

de Jerusalén que lloraban por Vos, os ruego para que deis lágrimas

de arrepentimiento a los sacerdotes que naufragan en las aguas

putrefactas del pecado; llamadlos a la oración, a la penitencia y a

una continua expiación de sus culpas.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

IX Estación: Jesús cae por tercera vez.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que, no soportando más las heridas

de vuestro hombro por el peso de la cruz, caísteis desplomado en

tierra, os ruego para que los sacerdotes aprendan a vencerse a sí

mismos, a poner yugo a las tentaciones y a evitar, siempre, caer

en el pecado; fortalecedlos en su espíritu para que caminen como

peregrinos ligeros de equipaje en busca de la Patria Celestial.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

X Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que fuisteis ultrajado y maltratado en

el momento en que os despojaron de vuestras vestiduras, os ruego

para que los sacerdotes conserven el pudor y el respeto a su cuerpo

como templo del Espíritu Santo; os ruego por los sacerdotes que

han faltado a su voto de castidad, concededles la gracia de refrenar

sus impulsos viviendo una continencia perfecta.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

XI Estación: Jesús es clavado en la cruz.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que fuisteis terriblemente maltratado

al ser crucificado y extendido vuestro adorable Cuerpo en la cruz,

por los méritos de vuestras sagradas llagas, os ruego para que los

sacerdotes depositen a los pies de vuestra Santa Cruz: sus vicios,

imperfecciones y esclavitudes; dadles sed por la salvación de

las almas, almas que serán atraídas por su vida de ejemplo y de

santidad.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

XII Estación: Jesús expira en el árbol de la cruz.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que expirasteis en el Árbol de la Cruz

junto a vuestro discípulo amado y vuestra Madre Santísima, os

ruego para que los sacerdotes mediten en los dolores, angustias,

sufrimientos y tribulaciones que padecisteis por amor a ellos y a

nosotros; os ruego para que vivan y mueran santamente abrazados

a vuestra Santa Cruz. Cruz que es galardón de oro que adentra a las

almas al espesor del Cielo.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

XIII Estación: Jesús es puesto en los brazos de María.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que fuisteis entregado en los brazos

de María, cuánto dolor hubo contenido en el Corazón de vuestra

Madre al contemplar vuestro Cuerpo desfigurado y martirizado, os

ruego por los sacerdotes que padecen soledad; llevadlos al regazo

virginal de vuestra Madre celestial y hacedles comprender que

teniéndola a ella, a vos os tienen; porque son dos Corazones Unidos

en el Amor y Traspasados por el mismo dolor.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

XIV Estación: Jesús es colocado en el sepulcro.

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Corazón agonizante de Jesús que fuisteis depositado en un sepulcro

nuevo y prestado, os ruego para que los sacerdotes vivan en una

continua preparación para la muerte. Pongo en vuestras benditas

manos los sacerdotes que en esta hora están en agonía y los que ya

han partido de esta tierra a la casa del Padre Eterno.

Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su

Santísima Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz.

Por las intenciones del Santo Papa, para ganar las indulgencias de

este Santo Vía Crucis, rezar: Padre Nuestro, Ave María y Gloria.