Maria von Jesus zu Agreda - Gedenktag: am 24. Mai.

Maria von Jesus zu Agreda (*2. April 1602 in Agreda (Soria/Spanien, † 24. Mai 1665) war Äbtissin des Klosters der Unbefleckten Empfängnis in Agreda und hieß Coronel mit bürgerlichem Nachnamen. Sie war Ratgeberin Königs Philipp IV. von Spanien.

Maria stammte aus einem alten reichen spanischen Adelsgeschlecht. Im Alter von vier Jahren empfing Maria 1606 das Sakrament der Firmung. Vom sechsten Jahre an wurde sie öfters von Fiebern befallen und mehrmals ernstlich krank. Sie legte an ihrem achten Weihnachtsfeste das Gelübde der Keuschheit ab.



Im Alter von zwölf Jahren bat sie ihre Eltern, ins Kloster gehen zu dürfen. Diese erwirkten für Maria die Aufnahme bei den Karmeliterinnen im Kloster der heiligen Anna zu Tarazona.



Ihre Mutter Katharina wandelte 1618, aufgrund göttlicher Eingebung, das Haus in ein Frauenkloster um und führte mit ihren Töchtern ein gottgeweihtes Leben. Am 13. Januar 1619 fand in dem neuen Kloster die erste Einkleidung statt bei der Maria den Zunamen »von Jesus« erhielt. Nach dem Noviziat legte sie am 2. Februar 1620 die heiligen Ordensgelübde ab. Am 19. März 1627, dem Feste des heiligen Joseph, wurde Schwester Maria zur einstweiligen Oberin bestimmt. Inzwischen hatte man in Rom den Heiligen Stuhl um Alterdispens ersucht. Als diese in Agreda eintraf, wurde Schwester Maria von Jesus zur Äbtissin gewählt. Eine Wiederwahl nach drei Jahren verlangte die Dispens des Apostolischen Nuntius von Spanien. Im Jahre 1652 gelang es Maria, den Nuntius von Madrid, Monsignore Julius Rospigliosi, den späteren Papst Klemens IX., zu bewegen, die Dispens für ihre Wiederwahl zu verweigern. Doch nach drei Jahren wurde sie wiedergewählt und blieb dann Äbtissin bis zu ihrem seligen Heimgang.



Da das alte Kloster, ein Umbau des elterlichen Hauses der Familie Coronel, mitten in der Stadt lag und für die Dauer nicht mehr ausreichte, beschloss Schwester Maria 1627 ein geeignetes Grundstück zu kaufen und noch im selben Jahre konnte der Grundstein gelegt werden. Nach gut sechs Jahren standen das Kloster und eine schöne, geräumige Kirche. Am 10. Juni 1633 führte der Bischof von Tarazona mit den Kanonikern seiner Kathedrale und den Geistlichen der ganzen Umgebung unter großen Feierlichkeiten die Schwestern in das neue Kloster. Allmählich wuchs auch die Zahl der Schwestern.



Von frühester Jugend an hatte Maria durch übernatürliches Gnadenlicht tiefe Erkenntnis über Gottes Wesen und Schöpfungsplan, über die Geheimnisse der Menschwerdung Christi, über die Gottesmutter und über die Erlösung des Menschengeschlechtes empfangen. Als sie 1627 Äbtissin geworden war, offenbarte ihr der Herr Seinen Wunsch, alles, was Er ihr über das Leben Seiner heiligsten Mutter anvertraut habe, zu Seiner Ehre und zum Nutzen der Seelen niederzuschreiben. Als endlich ihr damaliger Beichtvater, Pater Franz Andreas della Torre, ihr befahl, mit der Niederschrift des Lebens Mariä zu beginnen, widerstand sie nicht länger. Pater Franz Andreas, der schon seit zehn Jahren der Seelenführer Schwester Marias war, hatte die Lauterkeit, die Wahrhaftigkeit, die Nächstenliebe und Gottinnigkeit der Schwester erkannt.

So in allem beruhigt, begann Maria von Jesus im Jahre 1637 das große Werk. Neben ihren geistlichen Übungen und den Arbeiten ihres Amtes, schrieb sie die ersten zwei Bücher innerhalb von zwanzig Tagen.



Im Jahre 1645 musste Schwester Marias Beichtvater als Provinzial zum Generalkapitel seines Ordens nach Toledo reisen. Er überließ für die Monate seiner Abwesenheit einem seiner Mitbrüder die geistliche Leitung der Schwestern im Kloster der Unbefleckten Empfängnis. Dieser vertrat den Grundsatz, dass es sehr gefährlich für eine Seele sei, ihr im Gehorsam zu befehlen, ihre seelischen Erlebnisse, Visionen und Offenbarungen niederzuschreiben. Vor allem sollten sich Frauen nicht anmaßen, über erhabene geistliche Dinge zu schreiben. Aus dieser Einstellung heraus befahl er der Äbtissin Maria, die er kaum kannte, ihr ganzes Werk das »Leben der jungfräulichen Gottesmutter Maria« und alle ihre anderen Niederschriften den Flammen zu übergeben.